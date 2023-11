Folle fuga in auto nella notte in centro a Mestre e in Riviera: quattro poliziotti e carabinieri feriti

Una fuga nella notte, in auto. Folle. Dal centro di Mestre fino a Mira, tra semafori passati con il rosso, rotonde prese contromano, camion e auto in senso contrario sfiorate.

Protagonisti due giovanissimi, inseguiti per oltre quaranta minuti - nella notte tra venerdì e sabato scorsi - da una “gazzella” dei carabinieri (finita poi contro un guardrail a Mira, con i due militari gravemente feriti) e poi anche da una volante della polizia, giunta in aiuto dei colleghi.

Così ricostruisce la folle corsa nella notte, il capo di imputazione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi contestato ai due giovani: «Dopo che una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Mestre aveva intimato l’alt al veicolo, attivando i dispositivi luminosi».

I due giovani «si davano alla fuga a velocità estremamente sostenuta, attraversando la città di Mestre (via del Gazzato, Castellana, piazzale Cialdini, Corso del Popolo) imboccando strade anche contromano, incuranti della segnaletica stradale tanto da creare pericolo per l’incolumità degli altri utenti, tentando a più riprese di speronare l’auto di servizio dei carabinieri, che durante l’inseguimento sbandava e impattava violentemente contro il guardrail».

Fuga finita con l’ennesimo speronamento da parte della “Fiat Grande Punto” condotta da M.C., 21enne di Malcontenta, con accanto l’amico S.S., 19 anni di Mira: «Quando la Volante della Questura riusciva ad interrompere la loro fuga nel Comune di Mira, cercavano di sfuggire ancora, tanto da costringere gli agenti ad infrangere i finestrini anteriori della vettura per sottrarre loro le chiavi e colpivano ripetutamente con calci , pugni , gomitate i sue agenti che a fatica riuscivano ad ammanettarli».

Un delirio, che ha portato all’arresto dei due giovani per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: un carabiniere ha avuto frattura dell’omero e dello zigomo e ieri era in sala operatoria, con una prognosi di oltre 30 giorni, mentre il collega si è presentato ieri in udienza con il collare. Quanto ai due poliziotti della Volante, hanno rimediato contusioni per oltre 15 giorni di prognosi (si sono costituiti come parte offesa, con l’avvocato Damiano Danesin).

Perché? «Ha detto di essere scappato e aver perso la tesa alla vista del lampeggiante dei carabinieri», spiega l’avvocato Giulia Garbo, «aveva bevuto due birre e aveva paura gli ritirassero la patente, che aveva fatto tanta fatica a prendere. Ha anche spiegato che l’amico che era con lui non ha fatto nulla».

«Il mio assistito ha detto al giudice che più e più volte durante la folle corsa ha tentato di dire all'amico cosa stai facendo, fermati, versione confermata dall'amico che però ha detto che lui andava avanti lo stesso», osserva l’avvocato difensore Gabriele Annì, «non avrebbe potuto fare niente per fermarlo».

Dopo oltre tre ore e mezza di udienza, il giudice Enrico Ciampaglia ha convalidato l’arresto come richiesto dalla pm Daniela Moroni e disposto gli arresti domiciliari per il giovane guidatore, ritenendo che abbia messo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti e camionisti che ha sfiorato nella sua fuga. Per l’amico, solo l’obbligo di presentarsi in caserma, in attesa del processo fissato per il 30 novembre.