Blitz antidroga in Corso del Popolo: 40 uomini per i controlli a tappeto

Alto Impatto, l’operazione interforze contro spaccio e piccola criminalità, per l’area di via Piave, martedì 7 novembre si è trasferita lungo Corso del Popolo e nelle strade laterali.

A partire dal primo pomeriggio circa 40 uomini di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale, coordinati dalla questura, stanno controllando la strada, dove recentemente si è spostato lo spaccio.

In particolare, i controlli del pomeriggio hanno riguardato l’area intorno al condominio San Marco, dal quale nelle ultime settimane erano arrivate numerose segnalazioni per la presenza di spacciatori e consumatori; e il condominio Bandiera, ai piedi della rampa cavalcavia per Marghera.

Un edificio da tempo impacchettato per i lavori alla facciata, i cui sottoportici sono da tempo considerati a rischio per episodi di spaccio e piccola criminalità.

È in questo condominio che, l’estate scorsa, si è consumato l’omicidio di Lorenzo Nardelli. Gli esiti dell’operazione, che proseguirà fino a stasera, saranno noti domani.