Venezia prima per la produzione di rifiuti urbani: 558 chili a testa

Rifiuti urbani. Se in Veneto la produzione è in diminuzione, nella provincia di Venezia si registra la massima produzione di immondizia pro capite. E questo è «principalmente da attribuire al flusso turistico particolarmente elevato nel capoluogo di Regione». A dirlo è il rapporto 2023 sul sistema di gestione dei rifiuti urbani dell’Osservatorio Regionale Rifiuti dell’Arpav, l’agenzia per l’ambiente del Veneto che analizza i dati 2022 del ciclo dei rifiuti nella regione e nelle province. Venezia è penalizzata dal turismo.

A livello provinciale la produzione pro capite di rifiuto urbano oscilla tra il valore massimo di Venezia (558 kg) e il valore minimo che premia invece la provincia di Treviso (361 kg pro capite). Anche a livello dei bacini di gestione dei rifiuti, la provincia di Venezia arriva prima come produttrice di rifiuti seguito da Vicenza e Brenta. I rifiuti totali prodotti in provincia ammontano a 481.599 tonnellate.

Venezia capoluogo fa i conti anche con la produzione di rifiuti non domestici, quindi prodotti da aziende, uffici, attività commerciali. Il rapporto evidenzia che su una popolazione cittadina di 253.174 abitanti, le utenze domestiche sono 139.261, quelle non domestiche 38.126. Il rifiuto residuo pro capite ammonta a 233 chilogrammi per abitante che è (anche questo) il valore più alto della regione. Ed è conseguenza, spiega il dossier dell’Osservatorio rifiuti, del fatto che ovunque oramai è stata attivata la raccolta separata della frazione organica, ad eccezione di Venezia centro storico e isole dove si raccoglie ancora rifiuto indifferenziato. Ovviamente, pesa la difficoltà di operare in un luogo tanto speciale come è Venezia.

Nel peso da 558 chili pro capite di rifiuti a carico di ciascun veneziano ritroviamo 95,6 chili di frazione organica, 73,9 chili di verde e ramaglie, quasi 69 chili di carta e cartone, 92,6 chili di multi materiale e ancora 15,7 chili di rifiuto ingombrante (solo per citare i maggiori conteggiati dal rapporto). Positivo il dato, anche se in lieve calo rispetto al 2021, della raccolta differenziata che in provincia di Venezia passa dal 73,2 al 72,1 per cento, lontano dal record di Treviso (88,7 per cento) ma sopra la media nazionale del 64 per cento.

Arpav evidenzia che i risultati migliori in termini di raccolta differenziata dei rifiuti si ottengono nei Comuni medio piccoli e dove si attua il sistema di raccolta domiciliare spinto e la tariffazione puntuale, ovvero la commisurazione del pagamento del servizio alla quantità di rifiuti realmente prodotti da singoli, famiglie e attività. E questo non è il caso di Venezia. Tutti i Comuni più grandi, capoluoghi di provincia, dove risiede «oltre il 21% della popolazione che produce il 24% dei rifiuti urbani regionali» fanno i conti con gli effetti negativi del turismo e «le numerose utenze non domestiche, produttrici dei rifiuti simili gestiti nell’ambito dei rifiuti urbani».

Attivare la raccolta dell’organico a Venezia e isole potrebbe contribuire a migliorare le cose. Nel complesso il dato veneto è positivo: il 76% delle frazioni raccolte in maniera differenziata viene avviato a recupero; il 31%, circa 680 mila tonnellate di frazione organica raccolta, «prelevato tramite un diffuso sistema di raccolta secco/umido, è avviato a un articolato sistema di impianti di compostaggio e digestione anaerobica di grandi, medie e piccole dimensioni». Nel 2022 sono state prodotte e commercializzate circa di 223 mila tonnellate di compost di qualità, dato in diminuzione rispetto al 2021, utilizzato prevalentemente in agricoltura e orto-florovivaismo. Per le altre frazioni il 18 per cento è stato avviato ad impianti di termovalorizzazione. «Il 61% del CSS prodotto è stato avviato al termovalorizzatore di Venezia (Polo Ecoprogetto di Fusina), il restante 39% è stato valorizzato fuori Veneto».