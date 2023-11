Lavoro nero e sicurezza nei cantieri edili, aziende sanzionate e sospese in provincia di Venezia

Sei cantieri sospesi, 200mila euro di sanzioni nel settore edile della provincia di Venezia.

Nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso ed a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia, negli utili due mesi, ha svolto una serie di controlli nel settore dell’edilizia.

Questi i risultati: 8 cantieri controllati, 6 dei quali risultati irregolari;

25 lavoratori controllati, di cui 1 in nero; oltre 200.000 euro di sanzioni irrogate; 6 cantieri sospesi.

Pellestrina: sanzioni per circa 100.000 euro e sospensione di 3 attività

Si tratta di 3 cantieri presso i quali sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla mancata formazione sulla sicurezza dei dipendenti, omessa delimitazione del posto di carico e di manovra degli argani a terra, mancanza di robusti parapetti sul ponteggio, mancanza di mezzi atti a fissare le tavole sull’impalcatura, mancanza di ancoraggi e parapetti sul ponteggio e omessa redazione del piano operativo di sicurezza. Sono stati notificati 3 provvedimenti di sospensione per la mancanza di protezioni verso il vuoto ed anche per la presenza di un lavoratore in nero.

Mestre: sanzioni per circa 45.000 euro e sospensione dell’attività

Anche in questo caso si tratta di un cantiere, presso il quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla mancanza di ancoraggi e parapetti sul ponteggio, omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza, mancata formazione sulla sicurezza dei lavoratori e la mancanza dei presidi di pronto soccorso. E’ stato notificato provvedimento di sospensione per la mancanza di protezioni verso il vuoto.

Cavarzere e Chioggia

A Cavarzere in due cantieri sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla mancanza di mezzi di estinzione incendio e di presidi di pronto soccorso.

A Chioggia sanzioni per circa 40.000 euro e sospensione di 2 attività. Anche in questo caso si tratta di 2 cantieri, presso il quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla mancanza di adeguate impalcature nei lavori in quota. Sono stati notificati 2 provvedimenti di sospensione per la mancanza di protezioni verso il vuoto.



I responsabili delle violazioni riscontrate in fase di accertamento, qualora non ottemperino alle prescrizioni imposte, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.