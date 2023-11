E’ morto a 46 anni Cristian Molinari, lutto a Torre di Mosto

Muore a Treviso sabato all’alba, dopo avere scoperto di avere un tumore al polmone soltanto lo scorso settembre.

Disgrazia a Torre di Mosto, dove viveva da quattro anni Cristian Molinari, 46 anni, originario di Loncon, frazione di Annone Veneto.

L’uomo era un dipendente della ditta Nexta di San Donà di Piave, un’azienda che si occupa di bonifiche ambientali, di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Il 46enne era in perfetta salute, fino a quando a settembre non ha accusato alcuni sintomi che sembravano ricondurre, almeno inizialmente, a qualcosa di passeggero.

Invece, analisi più approfondite hanno fatto emergere il male all’apparato respiratorio.

Cristian non si è arreso: si è sottoposto alle cure del caso, in particolare alla radioterapia, e fino a due settimane fa mangiava e parlava regolarmente. Poi la situazione è precipitata.

I familiari, tra cui il padre Gianni e il fratello Gianluca, si sono resi subiti conto che le possibilità restavano minime, ma come lui non si sono mai arresi. Nelle ultime due settimane il 46enne era ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato assistito giorno e notte.

I due congiunti hanno avviato un’assistenza notturna con il supporto dei medici. Non lo lasciavano mai, né di giorno né di notte. E nella notte di sabato si è consumata la tragedia.

«L’ultimo mese e mezzo è stato un periodo caratterizzato da grande sofferenza, per noi è cambiato tutto», ha raccontato il fratello Gianluca Molinari, «siamo stati in sua compagnia fino all’ultimo, ed è rimasto lucido fino a pochi giorni fa. I medici e gli infermieri hanno provato in tutti i modi a invertire la situazione, ma non c’è stato verso».

Originario di Loncon, Cristian ha poi deciso di cambiare vita. «Per avvicinarsi alla sede del luogo di lavoro si era spostato a Torre di Mosto, una sede certamente più comoda. Ma lui era rimasto con il cuore a Loncon e alla sua famiglia. Di carattere era un generoso, una persona buona che si spendeva per gli altri».

Oggi alle 19 verrà recitato il rosario in suffragio nella chiesa di Loncon, dove domani con inizio alle 14. 30, saranno celebrati i funerali. Cristian era un grande appassionato di moto. Oltre al padre e al fratello lascia un nipote, e diversi altri parenti. La famiglia di Cristian chiede che tutte le offerte vengano devolute alla ricerca, e quindi assegnate al Cro di Aviano.