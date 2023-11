Tangenziale, altri due giorni di cantieri a Marghera

Concessioni Autostradali Venete comunica che, per proseguire i lavori in corrispondenza delle rampe di accesso e uscita della Tangenziale di Mestre, tra la rotatoria Marghera e il Raccordo per Venezia-Porto, si rende necessario modificare sia la viabilità autostradale che quella ordinaria, con la seconda chiusura di due notti che, dopo quella di ottobre, riguarderà anche via Trieste, tra la rotatoria Parmesan e lo svincolo per la rotatoria Marghera in località Catene.

Questa seconda fase dei lavori riguarderà le notti tra l’8 e il 10 novembre: la prima notte, quella tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, verrà chiusa la rampa ovest dalla tangenziale (direzione Milano) e la notte successiva, tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre, oltre alla rampa, sarà chiusa anche via Trieste, eccetto che per i bus di linea sulla direttrice rotatoria Parmesan-Spinea. Potranno transitare anche pedoni, cicli e ciclomotori condotti a mano, ai quali sarà riservata la pista ciclabile di via Trieste.

Con la rampa ovest chiusa per chi proviene da Trieste, il traffico della tangenziale per Marghera-Venezia sarà indirizzato verso la stazione di Mira-Oriago dove, rientrando in A57, potrà proseguire per la rotatoria Marghera, mentre il traffico della tangenziale diretto verso sud, in uscita alla stazione di Mira Oriago, sarà indirizzato sulla SP81; deviazioni anche sul Raccordo da Venezia, con il traffico proveniente da Venezia e diretto a Milano deviato in tangenziale direzione Trieste, con successiva uscita verso la rotatoria Miranese e reindirizzamento in direzione Milano. Con via Trieste chiusa al traffico, inoltre, il traffico sarà deviato da Catene sulla rotatoria Marghera e dalla rotatoria Parmesan attraverso Marghera e la SS309 fino in rotatoria Marghera.

Tutte le deviazioni saranno segnalate in loco e sui pannelli a messaggio variabile, sia autostradali che urbani.