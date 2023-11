Sei donne denunciate in tre giorni alla stazione di Venezia

Sicurezza, nello scalo ferroviario di Venezia S. Lucia i servizi antiborseggio e l’attività di vigilanza, tra sabato scorso e lunedì 6 novembre, hanno consentito al personale della polizia ferroviaria, impiegato sia in uniforme che in abiti civili, di denunciare all’Autorità Giudiziaria 6 persone trovate nello scalo in violazione del provvedimento del Foglio di via, emesso dal Questore nei confronti di altrettante donne dedite alla commissione di reati predatori nella città lagunare.

Sono tutte donne quelle fermate, originarie dell’Est Europa. Sono state controllate dal personale della Polizia Ferroviaria, che le ha notate perché volti conosciuti agli agenti, essendosi in precedenza resesi responsabili a vario titolo della commissione di reati, in particolare borseggi.

All’attività di sicurezza e vigilanza delle stazioni ferroviarie di Mestre e Venezia S. Lucia concorrono dalla giornata di sabato 3 novembre, anche i militari delle Forze Armate con la specifica finalità di rafforzate i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie.