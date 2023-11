Apre la nuova casa di riposo a San Donà: investimento di 13 milioni

Nuova casa di riposo in via Calnova, da oggi si aprono ufficialmente le porte della struttura che ha suscitato un notevole interesse dopo che è stata visitata dalla comunità nei giorni prestabiliti. E, infatti, il centro servizi per anziani da questa mattina ospiterà già i primi sei ospiti provenienti da tutto il territorio Sandonatese.

Sono quelli che pagheranno privatamente, in assenza della prevista convenzione che dovrà essere sottoscritta con la Regione in un secondo tempo a data non ancora stabilita.

La struttura ha avuto già avuto l’accreditamento, ma non ha ancora la convenzione con la Regione che permette di sostenere le spese con un contributo pari a circa la metà del costo mensile della retta.

Attualmente, senza contributo della Regione, il costo si aggira di poco sotto i 3 mila euro al mese.

Tredici milioni di euro investimento, 120 posti, sala conferenze, chiesa, laboratori speciali di derivazione nordica per il rilassamento degli anziani affetti a patologie senile, servizio parrucchieria.

La casa di riposo realizzata da Isvo Srl, impresa socio sanitaria del Veneto orientale, consentirà di voltare pagina dopo i problemi alla casa di riposo nella sede di via San Francesco, i casi di violenze e in generale i fatti esecrabili avvenuti alla casa di riposo Monumento ai Caduti di San Donà, dove sono in corso i processi ai dipendenti che hanno commesso violenze turpi e inaccettabili ai danni degli ospiti anziani.

L’Ipab, parte pubblica, ha da poco insediato il nuovo Cda che ha eletto quale presidente Carola Tangari, piscologa ritenuta figura di riferimento grazie alla sua preparazione, e vice presidente Stefano Da Villa, coordinatore di Forza Italia a San Donà, moderato e con esperienze manageriali.

Assieme al nuovo Cda, guideranno la struttura verso una nuova era.

Adesso dovrà essere incaricato anche il nuovo segretario di Ipab.

L’opposizione in consiglio comunale, con la capogruppo di Cittàinsieme Luana Momesso, ha evidenziato il ritardo nell’individuare questa figura fondamentale dal punto di vista amministrativo per le funzioni dell’ente. Il presidente di Isvo Sr, che è invece la parte privata, Domenico Contarin è per il momento ancora al suo posto e continuerà a svolgere la sua funzione fino a scadenza naturale del mandato e fino a quando la nuova struttura sarà completamente avviata.

Il precedente Cda di Ipab aveva rimesso il mandato nelle mani del sindaco che lo aveva congelato per non interrompere le funzioni nell’ultimo periodo di tempo che ha condotto a programmate le attività avviate e non ultima l’inaugurazione della nuova casa di riposo in via Calnova.

Il presidente di Isvo Contarin, nei giorni scorsi, ha discusso con i sindacati le garanzie al personale che sarà assunto a breve, circa 60 nuovi dipendenti.