Grandi navi e rinnovo della concessione: scontro aperto tra Vtp e Autorità portuale

Si alza il livello di scontro sul futuro della crocieristica a Venezia tra Venezia Terminal Passeggeri e il presidente dell’Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, nella sua duplice veste di commissario straordinario agli approdi diffusi.

«Comportamento omissivo», questa l’accusa mossa con una lettera inviata al Porto e al ministero delle Infrastruttura – e citata dal sito specializzato Shipping Italy – da Vtp a Di Blasio a proposito della riorganizzazione del settore dopo il decreto del governo Draghi che nel luglio 2021 ha cancellato l’arrivo delle navi alla Marittima dando il via al lungo e tribolato percorso di realizzazione degli approdi diffusi tra Porto Marghera e Fusina.

La posta in gioco all’origine dello scontro è niente di meno che la nuova concessione prossima a scadenza (fissata inizialmente nel 2024, è stata spostata al 2026 durante la pandemia) sugli spazi da destinare agli approdi delle navi da crociera. Di rimodulazione della concessione si parla da tempo. Lo ha fatto in passato Vtp in prima persona e lo prevede del resto lo stesso decreto Draghi del 2021.

Il danno provocato dall’azzeramento della Marittima, infatti, poteva essere riconosciuto o attraverso un risarcimento o una rimodulazione della concessione stessa. Procedendo, cioè, con «l’affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei». Tradotto: Marghera.

È qui che da ormai due stagioni si è spostato il baricentro della crocieristica veneziana, non senza difficoltà e interferenze con il porto commerciale e le sue esigenze. Ed è su Marghera che dal 2021 si stanno concentrando gli investimenti del Porto. Dopo l’adeguamento delle due banchine commerciali Tiv e Vecon – che nei weekend hanno dato la disponibilità ad accogliere navi passeggeri – a fine anno dovrebbe essere prevista la consegna del primo dei due accosti ad hoc sul canale Nord.

Accosto che – stando almeno al crono programma pubblicato nel sito del commissario straordinario – sarà a disposizione dalla stagione 2024.

Il secondo invece, come spiegato nei mesi scorsi dal commissario, dovrà essere realizzato insieme alla nuova stazione passeggeri.

Servirà una valutazione di impatto ambientale, ecco il perché dei tempi più lunghi: i lavori sono previsti nel 2026, la sua entrata in funzione nel 2027 e la gestione in linea teorica in capo a Vtp (società formata da Regione Veneto, compagnie crocieristiche e Save). Sempre nel 2027 è previsto il ritorno alla Marittima delle navi medio-piccole (fino a 65 mila tonnellate), destinate a passare attraverso il canale Vittorio Emanuele III.

Insomma, la stagione per gettare le basi del futuro della crocieristica a Venezia è già iniziata e a due anni e mezzo dal decreto Draghi Vtp e i suoi investitori vogliono vederci chiaro su alcuni elementi imprescindibili per inaugurare una nuova stagione di investimenti.

E cioè: estensione della concessione, durata, condizioni, canoni concessori.

In assenza di risposte – come riportato anche nel sito specialistico – la società terminalista non esclude di «agire per il risarcimento del danno».

Dal canto suo, la reazione del Porto non si è fatta attendere. In questi giorni, l’Autorità guidata da Fulvio Lino Di Basio, che appena insediatosi si è trovato di fronte al terremoto del decreto Draghi, ha rivendicato il lavoro svolto in questi ultimi due anni e mezzo. A partire dall’adeguamento delle banchine Liguria e Lombardia, passando poi per il bando per la nuova isola per il conferimento dei fanghi non tossici e per l’escavo del canale Vittorio Emanuele. D’altro canto, dalla sua l’Autorità portuale e la struttura commissariale citano anche le cifre della ripartenza del settore crocieristico, che quest’anno ha fatto registrare 600 mila arrivi grazie ai nuovo approdi diffusi tra Marghera, Fusina e Chioggia.

Tra nuovi bandi, investimenti futuri e concessioni in scadenza, ancora una volta il futuro della crocieristica è destinato a far discutere.