Due scioperi e presidi all’aeroporto di Venezia

Doppio presidio per due scioperi oggi, lunedì 6 novembre, all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Da una parte gli assistenti di volo di Easy Jet che hanno deciso di “restare a terra” per un’iniziativa di sciopero di 24 ore su tutto il territorio nazionale. I lavoratori e le lavoratrici di Venezia si sono fermati per 4 ore. Il personale navigante di cabina a Venezia ha deciso di essere presente con un presidio presso l’area degli arrivi del Marco Polo dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Questa è la seconda iniziativa di sciopero nazionale, nell’ambito di una vertenza per un riconoscimento economico a copertura di una stagione estiva particolarmente difficile e faticosa; la risoluzione di criticità operative che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Caldo eccessivo, qualità dei pasti per il personale di equipaggio, copertura assicurativa, i temi sul tappeto oltre a carichi di lavoro e turnazioni irregolari che impediscono la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, spiegano i sindacalisti della Filt Cgil. Presente al presidio anche la Uil Trasporti.

Lo sciopero a Venezia è stato ridotto a quattro ore per il concomitante sciopero dei lavoratori di Triveneto Sicurezza, e del sindacato autonomo Flai.

La protesta riguarda la contrattazione di secondo livello scaduta per i lavoratori che controllano i varchi di sicurezza. Flai ritiene inadeguato il rinnovo del CCNL avvenuto dopo 8 anni e contesta i carichi di lavoro, «per sopperire alla carenza di personale, il continuo aumento del volume del volato, nessuna modernizzazione della strumentazione necessaria al nostro lavoro».