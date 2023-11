Chioggia, una tonnellata di vongole nascosta in un doppiofondo

Vongole irregolari: maxi sequestro dei carabinieri di Chioggia e sanzioni a carico di quattro persone.

Al porto di Albarella, multato il comandante di una nave con 4.500 euro poiché, a bordo del proprio peschereccio, deteneva oltre a 400 kg di vongole di mare suddivisi in 40 ceste (quantitativo massimo giornaliero pescabile), ulteriori 900 kg di vongole di mare in ceste traforate ed in condizioni igienico sanitarie decisamente carenti, nonché prive di documentazione per la tracciabilità, occultati su doppio fondo del peschereccio;

Al punto di sbarco di Punta Poli a Chioggia è stata applicata una sanzione di circa 2.000 euro ad un pescatore della zona sorpreso in barca con 30 kg di vongole di mare prive di documentazione per la tracciabilità.

I prodotti ittici sono stati sequestrati e reimmessi in mare per il ripristino del ciclo vitale.

Due diportisti, infine, sono stati multati poiché sorpresi a bordo delle loro barche in sosta nell’area di cantiere del Mose lungo la bocca di porto di Chioggia, in violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia. A ciascuno è stata comminata una sanzione da 229,5 euro ciascuno.