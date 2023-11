Addio ad Aldo Vivian, storico agricoltore di Favaro

La terra era il suo primo figlio, poi venivano gli altri cinque. E’ mancato all’età di 94 anni Aldo Vivian, storico agricoltore e proprietario terriero di Favaro, tra i più noti soprattutto in via Ca’ Solaro, dove ha sempre vissuto e dove ha coltivato la sua terra e atteso lo scorrere delle stagioni, di cui conosceva ogni segreto.

A piangerlo i figli Renzo, Roberto, le figlie Adriana Cristina ed Elettra, che lo hanno accudito fino all’ultimo. La moglie, Delfina Zorzi, era mancata un anno fa nel giorno del 68esimo anniversario di matrimonio.

Aldo Vivian, era anche un riferimento storico per il paese _ nelle antiche carte sono citati i suoi appezzamenti _ e fino a che ha potuto, non è mai rimasto in casa, ma ha sempre lavorato nei suoi amati campi.

Per tutti era Aldo, l'amico a cui rivolgersi per qualsiasi bisogno. Era un padre dai ferrei principi della famiglia. Severo ma al contempo giusto.

Chiunque volesse intraprendere la sua attività, coltivare la terra, mettere in piedi un’azienda agrituristica o iniziare un lavoro duro ma che dà grandi soddisfazioni, andava da lui per un consiglio, una parola, una pacca sulla spalla.

Dopo aver vissuto i tempi della seconda guerra mondiale, con i tedeschi dentro casa, decise di proseguire nella attività della storica tradizione Vivian, ovvero l'agricoltura.

«Ha fatto vere battaglie per difendere la terra, che per lui doveva essere sostentamento e non sfruttamento» racconta la figlia Elettra. Durante il periodo buio di Cernobyl ha lottato per il latte inquinato, che veniva raccolto senza essere pagato e poi trasformato in formaggio. Aldo Vivian si rifiutò, tanto da gettarlo nel fosso fino a smettere di produrlo»

E ancora: «Amava ospitare le scolaresche in primavera e per la vendemmia. Non era un fattoria didattica, la sua, lui era era un contadino che voleva far apprezzare la vita di campagna ai bambini: li portava in trattore, insegnava loro la mungitura, mostrava agli scolari le galline che facevano le uova, gesti quotidiani e naturali che i bambini di oggi non conoscono».

Racconta la figlia: «Con i cambiamenti climatici che stiamo vivendo e che tocchiamo con mano, posso dire che lui era un illuminato: difendeva il verde, considerava la terra sacra, manteneva i fossi puliti» e portava avanti un mestiere da solo, in via di estinzione.

Nella sua terra sono stati realizzati i carri mascherati per le scuole. Ma sono in tantissimi a ricordare aneddoti su Aldo Vivian.

Ai figli ha insegnato il duro lavoro ma anche l’amore: la moglie era di Zero Branco e quando la conobbe, fino al giorno del matrimonio, macinava in bici chilometri su chilometri per raggiungere Zero Branco da Favaro.

I funerali si terranno mercoledì 8 novembre alle 11 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Favaro. Poi sarà seppellito vicino alla amata moglie. Nella tomba assieme a lui, verrà gettata un po’ di terra, per ricordare che quella terra per lui era tutto e grazie a quella terra ha messo in piedi una famiglia e portato avanti un tassello della storia del paese.