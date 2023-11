A Venezia navi in rada con il Mose: ritardi che costano milioni di euro

Le due settimane di marea eccezionale avranno conseguenze anche all’interno del Porto. In questi giorni si stanno quantificando i danni causati dai ritardi di ingresso delle tante navi commerciali.

Si parla di milioni di euro che verranno resi noti entro una settimana, quando finiranno i giorni di sollevamento Mose, ancora previsti.

Inoltre, i sindacati Cigl Cisl e Uil hanno annunciato che se entro al massimo metà novembre non verrà pubblicato il bando per il rinnovo dei lavoratori in scadenza, si entrerà in stato di agitazione.

La preoccupazione è per una dozzina di operatori altamente specializzati il cui contratto sta per finire senza che ci sia un orizzonte per ora di continuità.

Il Porto fa sapere che grazie allo sforzo della Capitaneria e dei servizi tecnico nautici (piloti e rimorchiatori) nessuna nave commeciale è stata dirottata.

Considerano che, incluso oggi, il Mose dal 19 ottobre è stato sollevato dodici volte. Vtp, invece, fa sapere che due navi Msc sono hanno fatto scalo a Trieste.

RITARDI

Dal 19 ottobre, primo giorno di sollevamento a oggi, sono state molte le navi che hanno dovuto attendere prima di arrivare agli approdi. Poche le navi passeggeri, molte invece quelle commerciali, in particolare le RoRo (quelle che portano camion o autocarri) e le navi container che trasportano unità di carico urgenti come trasporto refrigerato o acciaio. Il danno per gli operatori sta nel fatto che il ritardo negli arrivi a Venezia porta a catena altri ritardi, creando degli inceppi in un sistema concepito per essere rapido. Per esempio, ci sono società che noleggiano navi per un costo di 30 mila euro al giorno per avere un determinato servizio che, se non rispetta gli orari, ha conseguenze su tutta la catena di trasporti poi su terra o treno. Gli addetti ai lavori parlano di milioni di euro, ma la cifra verrà resa nota dopo una analisi precisa. Tra i calcoli che si stanno facendo in questi giorni rientra anche individuare a chi chiedere i danni.

LAVORATORI

Venerdì Filt Cgil (Federica Vedova), Fit Cisl (Marino de Terlizzi), Uilt Uil (Andrea D’Addio) hanno inviato una lettera al presidente del Porto Fulvio Lino Di Blasio protestando contro lo stallo istituzionale.

Dai primi di agosto si attende infatti la pubblicazione di due bandi di gara, uno per Venezia e uno per Chioggia, in modo che le società possano partecipare. Si chiede all’Autorità portuale che i posti vacanti in organico vengano colmati con assunzioni. Su Venezia attualmente l’organico prevede 120 posti di lavoro per la Clp (Compagnia lavoratori portuali), la cooperativa che fornisce manodopera specializzata ai terminalisti portuali. Ma c’è uno scoperto di organico di una dozzina di unità.

«Siamo molto preoccupati perché si tratta di figure altamente specializzate che rischiano di perdersi causando un grave buco della catena del lavoro».