Ponte sul Livenza: collaudo il 6 novembre e poi la riapertura

Riaperto al traffico il ponte Capitello, dopo la conclusione dei lavori urgenti di rinforzo della struttura. E finalmente sono in dirittura d’arrivo anche i lavori di ristrutturazione del ponte sul Livenza, lungo la statale 14.

Domani notte, 6 novembre, è in programma il collaudo statico, poi entro il prossimo fine settimana la riapertura completa. Novità importanti per la viabilità torresana.

La prima buona notizia riguarda la riapertura del ponte Capitello sul canale Collettore principale. Il manufatto, posto su via Boccafossa a ridosso della Sp.42, è nuovamente transitabile, seppure con qualche limitazione precauzionale.

Non potranno passarvi i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 44 tonnellate.

Il ponte Capitello era stato chiuso al traffico il 6 ottobre, dopo che i tecnici avevano constatato «un importante e diffuso degrado delle strutture portanti in cemento armato».

Tanto da paventare un rischio crollo. La chiusura del ponte è stata causa di grossi disagi per le attività produttive in zona. Tra cui il cementificio SuperBeton che, vista la competenza in temi di calcestruzzi, si è reso disponibile a effettuare a proprie spese alcuni lavori urgenti di rinforzo e messa in sicurezza statica del ponte. È stata sottoscritta una convenzione tra Comune e azienda e, a tempo di record, sono stati eseguiti i lavori, che hanno permesso di rendere nuovamente idoneo il ponte al transito dei mezzi fino a 44 tonnellate.

Adesso il Comune avrà il tempo di lavorare con la Regione per i fondi necessari a una ristrutturazione più radicale. Sono conclusi anche i lavori di manutenzione straordinaria, per un investimento di 2,5 milioni, del ponte sul Livenza lungo la statale 14 Triestina, tra Torre di Mosto e San Stino.

Anas ha programmato il collaudo statico del nuovo impalcato del ponte, che si terrà tra le 22 di domani e le 6 di martedì.

Per consentire le operazioni sarà necessaria la chiusura temporanea della viabilità in prossimità del ponte, per un tratto di 300 metri.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo composto dalle provinciali 54 e 67. In orario diurno permane la possibilità di transito mediante senso unico alternato.Entro il prossimo fine settimana, Anas fa sapere che si procederà alla riapertura completa del ponte, ripristinando il doppio senso di circolazione. Intanto, però, si apre un nuovo fronte.

«Sono stato messo a conoscenza da alcuni cittadini», spiega il consigliere comunale Lorenzo Mazzarotto, «della situazione di pericolo che si presenta percorrendo la Sp.58 in via San Martino e in via Fiumicino, soprattutto nei pressi del ponte sul canale della Pace, in entrambi i sensi di marcia».

Mazzarotto ha inviato una segnalazione al Comune, chiedendo di interpellare gli enti interessati.