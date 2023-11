Legalità e inclusione, la sfida a calcio tra Nazionale magistrati e la squadra di “Sulle regole”

La rivincita, a un anno esatto di distanza dal primo incontro, al campo da calcio di via della Fonte a Marghera, è terminata ancora una volta con una vittoria (3-2) per il “Sulleregole Football Team” contro la Nazionale Italiana Magistrati. Da segnalare la doppietta del bomber Gerardo Coluccino che ha letteralmente steso le toghe con il supporto di tutta la compagine in maglia bianca. Per due volte in vantaggio sul campo di via della Fonte a Marghera, i magistrati non sono riusciti a portare a casa il risultato nonostante il team “Sulleregole” abbia dovuto rinunciare al proprio capitano Matteo Piccoli dopo pochi minuti di gara per un importante infortunio muscolare. Con questa vittoria mister Stefano Brianti riesce così a mantenere l'imbattibilità della propria squadra che non più di una settimana fa a Vicenza aveva pareggiato contro un'altra nazionale, quella dei sindaci, capitanata dal primo cittadino di Verona Damiano Tommasi che abitualmente veste anche la maglia del “Sulleregole Football Team”.

La partita ha chiuso una giornata di formazione per diffondere la cultura delle regole e della legalità, iniziata al Centro Culturale Candiani con l'evento intitolato «Regoliamoci! Il valore delle regole nella scuola, nello sport, nella società». Presenti gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare di Mestre, la dirigente scolastica Michela Manente, Matteo Campagnaro della Procura di Reggio Calabria, Alberto Barbazza dell’Ufficio Studi CSM di Roma, Fabio Caon dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e alcuni rappresentanti dell’Associazione “Sulle regole”, ideata dall'ex magistrato Gherardo Colombo. Nel pomeriggio la sfida calcistica tra la Nazionale Italiana Magistrati e il Sulleregole Football Team in collaborazione con la sezione veneziana dell’Associazione Italiana Arbitri.

L’associazione nazionale “Sulleregole” è nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità nelle scuole ed esattamente un anno fa ha dato vita a un vero e proprio progetto sportivo. La squadra è una formazione inclusiva in quanto composta da maschi e femmine, persone di diverse età e professionalità, tutte unite dalla condivisione dei principi fondanti dell’Associazione, tra cui il valore delle regole come base su cui edificare una società più equa e che dia dignità alla persona.