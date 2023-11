Jesolo, si rompe tubo Veritas, l’acqua provoca una voragine: caduto un pino marittimo

Disagi questa sera, domenica 5 novembre, a Jesolo per la caduta di un pino in strada, causata da una voragine per colpa di un tubo dell’acquedotto che si è rotto. V

Verso le 20, infatti, un tubo della rete idrica gestita da Veritas si è rotto per cause ancora da capire, e ha allagato via Aquileia a Jesolo.

Il getto d’acqua, scavando sotto il marciapiede, ha fatto cadere, un’ora dopo, un pino e un lampione di fronte alla mostra La Fabbrica della Scienza.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e di Jesolo Patrimonio. Presenti anche il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti che ha rassicurato i residenti spiegando che i disagi perdureranno fino a domani, lunedì 6 novembre, e il presidente di Jesolo Patrimonio Claudio Zambon. L’acqua ha allagata anche parte di piazza Brescia.