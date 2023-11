Falco ritrovato morto, sdegno a Campalto

Un giovane falco trovato morto, con segni di pallini sulla testa, vicino agli orti di via Carlo Martello, una laterale di via Orlanda a Campalto. Le foto pubblicate sul gruppo “Campalto online” hanno scatenato una ondata di sdegno per l’uccisione di un rapace, specie tutelata, e messo sotto accusa i cacciatori, che tra Campalto e Favaro, ad ogni apertura della stagione di caccia finiscono nel mirino delle critiche degli abitanti per la loro presenza vicina alle abitazioni e gli spari continui che allarmano molti.

L’uomo che ha ritrovato il rapace morto ha segnalato il caso alla Polizia provinciale che ha preso in consegna la carcassa del rapace e promesso accertamenti.