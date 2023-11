Elicottero dei pompieri al lavoro per ripristinare l'argine del Taglio dove si è aperta una falla

Dalle 10 di sabato i vigili del fuoco hanno operato su richiesta del consorzio Bonifica Orientale e su coordinamento della Protezione civile regionale su una sponda del canale Taglio a Caorle per chiudere un argine rottosi nella giornata di ieri. La spaccatura dell’argine ha provocato nella giornata di ieri l’evacuazione di alcuni nuclei familiari a Cesarolo, Marinella, Terzo e Quarto Bacino, Vallevecchia e Brussa. L’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna sta operando per il trasporto con il gancio baricentrico di sacconi di pietrisco da una sponda all’altra, che poi vengono posizionati da uno scavatore per tappare la fenditura apertasi ed evitare l’ulteriore allagamento della zona

00:43