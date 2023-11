Maresciallo dei carabinieri indagato per truffa

Le ore straordinarie mettono nei guai un maresciallo dei carabinieri comandante di stazione nel Veneziano. Accusato di essersi firmato ore straordinarie che non avrebbe mai fatto, si trova indagato per truffa ai danni dello Stato dalla Procura militare di Verona competente per territorio.

Il militare che ha raggiunto l’età da pensione aveva chiesto la cosiddetta ausiliare per rimanere ancora al lavoro. Istituto che può essere rinnovato cinque volte fino a raggiungere i 65 anni di età. Ma questa volta al maresciallo con una lunga esperienza in stazioni di frontiera, è stato detto di no. Proprio per quella macchia frutto di segnalazioni di colleghi che non si capisce se più gelosi della manciata di euro che il sottufficiale si metteva in tasca senza averli guadagnati oppure per il fatto che con l’ausiliaria, pur essendo in età di pensione li viene garantito, in quanto comandante di stazione, un alloggio di servizio per lui e la famiglia.

La Procura militare che ha inviato al sottufficiale l’avviso di garanzia sta ora verificando di quante ore avrebbe “sforato” il comandante di stazione. A inviare la prima nota su quanto viene accusato sono stati gli stessi carabinieri della Compagnia a cui appartiene la stazione del maresciallo. E questo fa pensare che qualche elemento o anche più elementi sul comportamento del carabinieri, sono da chiarire.

Nella sostanza tra le ore straordinarie che il maresciallo si firmava perché teoricamente usciva in servizio, diverse erano false. Cioè non era vero che era uscito in servizio. Magari lo aveva fatto per motivi personali.

Fin qui l’accusa e va detto oltretutto che altre volte era successo, non nel Veneziano, ora l’accusato dovrà dimostrare che si tratta di accuse false. Inoltre che ogni straordinaria che si è firmato corrisponde ad un’ora di servizio vero e proprio all’esterno o in ufficio. L’Arma in questi casi perdona poco anche se chi ha sbagliato è un militare capace e che ha saputo mettersi in luce durante la carriera.

Intanto il maresciallo andrà in pensione e dovrà lasciare l’alloggio.