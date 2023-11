Sala gessi sovraffollata in ospedale a San Donà: la protesta dei pazienti che aspettano per ore

il caso Sala gessi intasata, protestano i cittadini all’ospedale di San Donà. Nei giorni scorsi, affluenza record nel reparto collegato a ortopedia.

«Ogni giorno praticamente viviamo la stessa situazione», protestano gli utenti, «non è possibile accettarlo». Nella sala, persone in piedi o nelle sedie a rotelle messa a disposizione dall’Usl 4.

L’azienda ha raccolto la protesta e risposto con una nota. «Al mattino l’affluenza registrata è sempre importante in quest’area della ortopedia», si legge. «In particolare martedì scorso l’attesa degli utenti si è allungata in quanto le specialista ortopedico è dovuto intervenire in pronto soccorso per un’urgenza e gli altri ortopedici erano impegnati nella sala operatoria.

L’azienda si scusa per l’inconveniente e sta lavorando per risolvere queste criticità».

Ieri è arrivata anche la comunicazione che dalle 4 alle 23 di domenica 5 novembre sono in programma interventi tecnici di manutenzione sui sistemi informatici regionali che potrebbero determinare, in quella fascia oraria, l’interruzione della normale disponibilità dei servizi per la gestione della ricetta de materializzata, con riferimento alla gestione delle prescrizioni e all’erogazione dei medicinali in farmacia, e alle prenotazioni di esami specialistici.

«Per quanto riguarda le ricette farmaceutiche», comunica l’Usl, «sarà possibile recarsi in farmacia a ritirare i farmaci che solitamente necessitano di una prescrizione presentando il promemoria stampato dal medico, oppure a ricetta rossa cartacea».