Pedone investito da un autobus a Mestre

Incidente alle 12.30 a Mestre in via Colombo, la strada dove passa il tram diretto a piazzale Cialdini. Un autobus di Actv, il 31h, che collega all'ospedale dell'Angelo, ha investito un pedone che ha attraversato la strada, a quanto pare senza accorgersi dell'arrivo del mezzo che non ha fatto in tempo a frenare.

Il pedone investito è stato condotto, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. La polizia locale ha fatto i rilievi. Ovvii i rallentamenti sull'asse stradale del centro di Mestre.

Poco prima in viale Garibaldi subito dopo l'incrocio con via Fradeletto si è verificato un piccolo tamponamento tra un bus Actv e una auto privata. La questione si è risolta con una semplice constatazione amichevole alla presenza della polizia locale.

A causa dell'incidente in via Colombo è stato bloccato il servizio del tram per circa 20 minuti, poi il servizio è tornato regolare.