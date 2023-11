Marghera alza la testa, 300 firme per chiedere più controlli al questore

Marghera alza la testa e chiede un intervento massiccio per allontanare spaccio, consumo di sostanze e degrado davanti alle case della gente. L’allarme, rilanciato più volte in queste settimane, è arrivato diritto e chiaro alle forze dell’ordine. «Hanno aumentato i passaggi ma quindici giorni fa la situazione è stata davvero pesante», raccontano alcuni residenti. «Ci siamo messi d’accordo. A turno chiamiamo le forze dell’ordine per segnalare la situazione e, va detto, abbiamo visto in questi giorni anche una intensificazione dei passaggi degli uomini di Veritas per la pulizia di siringhe, cartine, rifiuti abbandonati».

Ma non basta, dicono i residenti della Città giardino. Che hanno raccolto, tra i palazzi e le piazze, 300 firme protocollate e inviate via Pec al questore di Venezia, al sindaco Brugnaro, al comando della polizia locale e al dirigente del commissariato di Marghera. Con tanto di mappa, che pubblichiamo, che evidenzia l’area dove spacciatori, per lo più nigeriani, e consumatori di sostanze rendono difficile una vita serena a tutti.

La mappa con l’area di spaccio e consumo di droga che va da via Ulloa fino a ridosso della chiesa di Sant’Antonio a Marghera

«Chiediamo di intensificare i controlli delle forze dell’ordine nella nostra zona, in particolare nei punti noti come luoghi di spaccio ovvero: Via Giorgio Rizzardi – dal civico 40 al civico 64 in ambo i lati della strada, Via Ugo Bassi, Via Francesco da Mula, Via Angelo Toffoli, Via Antonio Torniello, Via Bernardo Mazzucchetto, Via Alessandro Gavazzi, Piazzale Lazzaro Giovannacci e Via Girolamo Ulloa», denunciano i cittadini. «Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la situazione attuale e la speranza che, con il vostro intervento, si possa garantire un futuro più sicuro per il nostro quartiere».

Marghera è il secondo affaccio della stazione ferroviaria di Mestre, interscambio nodale della città e diventato anche centrale per i traffici illegali di droga. Utilizzando il sottopasso di via Dante si arriva in poco tempo a Marghera e il fenomeno dello spaccio vede - raccontano i cittadini - delle centrali di smercio proprio nella zona di via Rizzardi. E i consumatori, come è successo nel quartiere Piave, e come sta succedendo in Corso del Popolo e laterali, finiscono per cercare sottoportici e rientranze dove consumare la droga, dal crack all’eroina. E la gente che abita in questa zona si ritrova a convivere con spacciatori e tossicodipendenti.

«Questo fenomeno ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, creando un ambiente insicuro per famiglie, anziani e bambini», dicono nella petizione di 300 firme, che segue anche assemblee e confronti in Municipalità, «le attività di spaccio sono spesso collegate ad altre forme di criminalità come furti, aggressioni, vandalismo e deterioramento del territorio».

Anche dai comitati continuano ad arrivare segnalazioni come i video del gruppo di Marghera oggi 2.0 che segnalano anche presenze di consumatori e spacciatori nei giardini del quartiere.