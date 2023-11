Cala il livello del Tagliamento, resta l’allerta rossa fino alle 14

Diminuisce di due metri la portata del Tagliamento, ma resta l’allerta rossa fino alle 14. Preoccupa il Livenza ma il mare a Caorle riceve le acque con regolarità. Non c’è vento. Salvi nella notte 800 tori che rischiavano l’annegamento. La foce del canale scolmatore Cavrato, tra San Michele e Caorle, si è dimostrata ancora una volta insufficiente per scaricare a mare le portate di piena derivate dal Tagliamento, nonostante il picco di alta marea (+110 cm) non fosse eccezionale, mettendo così in crisi l’intero sistema della laguna di Caorle e comportando sovralzi nelle quote idrometriche di tutti i canali che vi afferis tali da provocare tracimazioni dagli argini perimetrali dei bacini Terzo e Settimo, in comune di San Michele al Tagliamento, Brussa e Villa nel Comune di Caorle.

Qui 100 persone sono state allontanate per almeno 4 ore ieri, venerdì, poi sono rientrate. Le grandi pressioni cui sono stati sottoposti gli argini hanno provocato varie infiltrazioni sulle arginature, in particolare nei pressi dell’impianto idrovoro Villa, su cui si è intervenuti con il supporto di ditte di fiducia, e soprattutto la rottura dell’argine sinistro del canale Taglio in località Prati Nuovi.

Elevate quote idrometriche anche lungo l’asta del canale Brian dove si è formata un’infiltrazione nell’argine in località Fossà di San Donà di Piave, che è stata tamponata dal personale del Consorzio. Mentre, la situazione di pericolo sta gradualmente rientrando in quasi tutte le aree interessate, la rotta sul canale Taglio purtroppo sta mettendo in seria difficoltà l’intero Settimo bacino, un’area agricola di 750 ettari, dove quattro famiglie che vi risiedono hanno dovuto essere evacuate secondo il Consorzio, ma il Comune smentisce.

Arrivano speciali pompe idrauliche da Taglio di Po. Si segnalano anche diverse cadute di alberi, uno dei quali ha danneggiato il tetto del magazzino dell’impianto idrovoro Palangon in comune di Caorle. Il personale del Consorzio è tuttora impegnato nelle zone critiche per cercare di mettere al più presto in sicurezza le aree interessate.