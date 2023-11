E’ morto a 46 anni Nicola Cassandro: lutto a Fossò

Addio all’età di 46 anni a Nicola Cassandro. L’uomo risiedeva a Fossò in una laterale di via Provinciale nord. Da circa due anni si era ammalato di un tumore e, nonostante le terapie e le cure alle quali si è sottoposto, la malattia si è fatta sempre più aggressiva e lo scorso 2 novembre è morto. Nicola Cassandro lavorava nel campo della calzatura in una azienda della zona e poi si era trasferito, sempre per il suo lavoro, in Svizzera.

Era un grande appassionato di sci ed era sempre presente nelle attività dello Ski Club di Fossò.

A volerlo ricordare con affetto è stato proprio lo sci club con un messaggio sulla pagina facebook dell’associazione. «Nicola», si legge nel messaggio, «oggi il cielo piange. Non dimenticheremo mai la tua allegria, le mitiche domeniche ad Alleghe, le risate nel tuo bus numero 4, la tua tutona verde. Ti ricorderemo così…Buon viaggio Cito (il soprannome con cui era chiamato dagli amici)».

Parole di cordoglio e affetto anche dal presidente dello Ski Club di Fossò Sergio Conte. «Nicola era una persona simpaticissima e sempre in prima linea nell’organizzare eventi con il nostro Club», dice, «saremo in tantissimi al suo funerale per dargli l’ultimo saluto».

Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia da tante persone a Fossò in questi giorni. I funerali si terranno nella chiesa arcipretale di Fossò lunedì 6 novembre alle 15.30.

Un rosario di suffragio verrà recitato in suo ricordo domani alle ore 19 nella chiesa del Settecento di Fossò.

Per volontà dello stesso Nicola Cassandro, fa sapere la famiglia, davanti alla chiesa nel giorno del funerale verranno raccolte offerte a favore dello Iov. Il 46enne lascia la mamma, il papà, la sorella Cristina, la fidanzata, le nipoti Maria e Anna.