Scampata ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Festa per i 103 anni di Giovannina

Sabato 4 novembre si festeggia il 103esimo compleanno della signora Giovannina Chiaranda, ospite del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, la casa di riposo di Mestre. Per l’occasione è sta organizzata per le 15.30 una festa, alla presenza dei familiari e della consigliera di Ipav, Federica Zago.

Nata il 4 novembre 1920, Giovannina faceva parte di una famiglia allargata; poiché era rimasta orfana di madre, il padre si era unito con una vedova che aveva già diversi figli. Le bocche da sfamare erano molte, motivo per cui Giovannina ha lavorato molto fin da giovane, vivendo nella zona di Cavallino-Treporti dove ha conosciuto Mario che l'ha sposata, e con il quale si è trasferita a Marghera per motivi di lavoro del marito. Era il 1939.

Giovannina è scampata alla morte durante i bombardamenti a Marghera seguendo il proprio istinto e salvando così i due figli (altri due li ha avuti nel dopoguerra), evitando di ascoltare i consigli di vicini di casa e andando nel rifugio durante un attacco; fu la salvezza, perché chi non lo fece rimase sotto le macerie.

Ha avuto quattro figli: Sonia, Luciana, Gianni e Mirco, ma purtroppo nessuno è ancora vivo.

Donna molto attiva e generosa, Giovannina ha sempre aiutato i propri figli. Fin quando le gambe glielo permettevano, partecipava alle varie feste paesane (Sant'Antonio a Marghera, feste dell'unità ) e al gruppo anziani di Marghera. Le ricorrenze venivano sempre festeggiate a casa sua dove i nipoti e genitori si riunivano: lei è sempre stata la matriarca della famiglia.

Cucinava in maniera sublime le patatine fritte, e il suo piatto preferito è la polenta; diceva sempre che bere un bicchiere di vino a pasto allontana le malattie. Infine, in occasione dei suoi compleanni ripete sempre: «Chissà se il prossimo anno ci sarò». E quindi, tanti auguri per questi 103 anni!