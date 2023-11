Nel Veneziano attesa per le piene dopo il maltempo, Veneto orientale in allerta. Scuole chiuse a San Michele

Dovrebbe concludersi tra le 12 e le 14, con il passaggio del nuovo colmo di piena, l’emergenza sul Piave nel Sandonatese. Le prime zone interessate saranno quelle di Noventa e Fossalta di Piave, a seguire San Donà e Jesolo.

A Noventa è stato riaperto il Centro operativo comunale della protezione civile e prosegue il monitoraggio del fiume. Nella notte non sono state segnalate criticità, è stato però richiuso nuovamente il ponte di barche tra Noventa e Fossalta. Il livello del fiume è crescita, ma il colmo di piena dovrebbe superare di poco il livello raggiunto pochi giorni fa. Non generando dunque significative criticità.

Sul Livenza livelli alti del fiume a Torre di Mosto, ma al momento senza rischio di esondazioni. L’allerta è arancione per questo fiume.

Il Livenza è uscito dal letto nella zona del Faro a Caorle. Non accade spesso ma è il deciso segnale che il mare non riceve le acque. La piena è attesa alle 11 circa. Protezione civile in continuo monitoraggio. Posizionati grossi sacchi sulle mura perimetrali del Rio Interno al porto peschereccio. Sulle spiagge si calcolano i metri cubi erosi.

A San Michele Bibione alle 23 circa di giovedì 2 novembre è stata comunicata la chiusura di tutte le scuole per la piena del Tagliamento prevista alle 11. Una scelta che ha creato confusione venerdì mattina nelle famiglie. In pochi sapevano. In Friuli tuttavia il livello è sotto quello di guardia.

Jesolo, il tappeto di rifiuti in spiaggia alla foce del Piave

A Bibione spiaggia erosa. La marea in Adriatico però resta alta e c’è il rischio risacca. A Concordia monitoraggio continuo della Protezione civile che ha posizionato sacchi sul Lemene e in altri corsi d’acqua nelle frazioni. A Portogruaro caos alla stazione ferroviaria. Non partono i treni per il Friuli. La Protezione civile ha rimediato istituendo 14 treni speciali. Lemene al limite nella zona dei mulini.

I trasporti ferroviari e con i bus verso il Friuli

Si va verso il ripristino dei collegamenti ferroviari e con i bus tra Veneto e Friuli, lungo le linee Venezia-Trieste e Venezia-Udine. "Con la gradualità che l'organizzazione impone, nel corso della giornata saranno ripristinati i servizi di trasporto. La decisione fa seguito alla riunione del Comitato regionale per le emergenza (Corem), che si è tenuto questa mattina presto, durante la quale abbiamo illustrato gli effetti al suolo causati dalla ondata di maltempo sul territorio della nostra regione. La misura è stata concordata con tutti gli enti preposti e in accordo con le prefetture. Le condizioni di sicurezza per la popolazione adesso ci permettono di andare verso la revoca del blocco. Il Sistema di protezione civile ha garantito monitoraggio e controllo del territorio, ora dopo ora". Lo rende noto l'assessore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.