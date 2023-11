Ricordando “Pupo” un anno dopo, festa domenica a Forte Marghera

Il 7 novembre 2021 è scomparso il presidente e fondatore dell’associazione culturale Umberto Conte, Luciano Giuponi detto “Pupo”. Figlio del maestro d’ascia Giovanni “Nino” Giuponi e di Egle Trincanato, giudecchino doc, lavoratore in ACNIL e poi in ACTV Luciano è stato nella sua vita consigliere di Quartiere a Marghera, svolgendo anche il ruolo del capogruppo del PCI e successivamente del PDS sin dagli inizi del decentramento e successivamente negli anni ’80 e ’90. Riferimento da sempre della comunità del territorio di Marghera è stato naturalmente la vera “anima” della comunità della sinistra del quartiere, sia per l’attività politica ed istituzionale ma soprattutto per essere stato da sempre il protagonista nella campagna per la realizzazione del Parco di Catene e nell’organizzazione della Festa de l’Unità di Catene. All’impegno politico ha aggiunto quello sindacale, come referente per i trasporti della Camera del Lavoro e poi dello Spi Cgil.

Dal 2008 ha dato vita all’associazione culturale che conta oltre 300 iscritti. Per commemorare la figura di Pupo, l’associazione, che nel frattempo ha cambiato la sua ragione sociale appositamente diventando l’associazione culturale Conte-Giuponi APS, ha pensato di organizzare una manifestazione che unisca un momento di incontro e convivialità con l’impegno e la solidarietà e leghi gli elementi di terra ed acqua, scegliendo come sede dell’evento la Baia di Forte Marghera. Domenica 5 novembre, dalle ore 11 si terrà una toccante cerimonia commemorativa assieme alle atlete dell’associazione Trifoglio Rosa che raggiungeranno dalla loro sede di San Giuliano le acque della Baia con due dei loro dragoni; la manifestazione, promossa assieme alla Spi Cgil di Marghera e alla Fondazione Rinascita 2007 sarà seguita da un aperitivo offerto ai presenti e, successivamente, da un pranzo sociale presso il Gatto Rosso in Forte Marghera aperto a quanti vorranno unirsi al sodalizio.