Schianto contro un albero, grave una 44enne a Jesolo

Esce di strada nel cuore della notte, paura in via Levantina al lido di Jesolo per una donna di 44 anni di Musile di Piave, al volante di una Opel Corsa.

Intorno all’una di giovedì notte, 2 novembre, l’auto stava viaggiando lungo via Levantina in direzione est quando, all’altezza del civico 24, ha sbandato sulla destra e si è schiantata contro un pino lungo la direttrice parallela al litorale.

Tra le cause, il fondo stradale ancora viscido dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, oppure un colpo di sonno o un malore improvviso.

L’impatto con l’albero è stato violento, tanto che i residenti hanno sentito un colpo che ha rotto il silenzio nella notte al lido.

Nell’impatto non sono stati coinvolti altri veicoli. La donna è rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto e sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Jesolo per liberarla e poterla soccorrere.

Era in condizioni molto gravi, confusa, in stato di semicoscienza, tanto che è stato deciso il trasferimento urgente in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono migliorate nel corso della nottata e non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se sotto osservazione e in Prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per la rilevazione dell’incidente stradale e il controllo del traffico che non era molto intenso a quell’ora.

La strada è stata comunque bloccata durante i soccorsi per motivi di sicurezza. In via Levantina si sono già verificati in passato incidenti simili anche se non è considerata una delle strade pericolose e con alto tasso di incidentalità stradale.