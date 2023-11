Gli ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Mestre

Domenica 5 novembre torna il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, dopo la prima edizione della scorsa primavera.

L’appuntamento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si tiene tra Piazza Coin e Via Fapanni dalle 8 alle 19 (anche in caso di maltempo).

«Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi è considerato il mercato di qualità più famoso d’Italia» ha spiegato il presidente il presidente del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, Andrea Ceccarelli «e offre ai visitatori prodotti di qualità, realizzati dalle aziende e dai laboratori toscani, abbigliamento, pelletteria, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina».

E ancora: «Dal 2022, nella sua veste itinerante, raggiunge le piazze di tante città italiane: una novantina di tappe all’anno, con circa un milione di visitatori complessivi».

Il Consorzio è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei banchi storici del mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderlo itinerante nelle piazze italiane. Anche a Mestre infatti le “boutique a cielo aperto” saranno posizionate nella vie cittadine dedicate al mercato settimanale del mercoledì e del venerdì, nell’area compresa tra Piazza Coin, Via Fapanni e Via San Pio X.

«Domenica» ha precisato la delegata al Commercio e Attività produttive della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton «sarà l'occasione per tante persone di passare una giornata nel centro di Mestre, vivendo l’atmosfera del mercato della città toscana, tra bancarelle, colori e pubblico. L’abbiamo riproposto visto il grande successo dell’edizione precedente, della soddisfazione dei cittadini che sono intervenuti e degli ambulanti che hanno dato fiducia alla nostra città».

Sui banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di alta fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

«Il precedente mercato è stato un successo pur essendo la nostra edizione zero» ha concluso l’assessore Paola Mar «e quindi abbiamo chiesto agli Ambulanti di Forte dei Marmi di tornare. Abbiamo aggiustato alcune cose e messo a punto questa nuova data e probabilmente anche il prossimo anno Mestre ospiterà altri due appuntamenti. E’ un mercato molto attrattivo e siamo orgogliosi di poterlo riproporre: si tratta di un’occasione per offrire ai cittadini un evento di qualità, come numerosi altri nel corso dell’anno, ma anche un’opportunità per gli esercenti del centro».