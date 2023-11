Droga, taxi abusivi e merce contraffatta: a Venezia Halloween finisce nel mirino della Finanza

Un Halloween di sequestri e sanzioni, in laguna come nel resto della provincia, per la Guardia di Finanza. Più di un milione di maschere e altri oggetti sequestrati.

Denunce per possesso di stupefacenti, sanzioni per lavoro nero e abusivismo, tra cui un tassista che faceva la spola tra piazzale Roma e Tessera senza la licenza.

In materia di contrasto all’abusivismo commerciale, sono stati sottoposti a sequestro oltre un milione di articoli di vario genere in tre esercizi commerciali della Provincia: nessuna indicazione in lingua italiana riportata nell’etichetta del prodotto, come invece prevede la normativa. Nel dettaglio, i Baschi Verdi lagunari hanno sequestrato, in due esercizi commerciali gestiti da soggetti di nazionalità cinese rispettivamente a Marghera e Concordia Sagittaria, oltre 1 milione e 100 mila prodotti a tema potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, molti dei quali esposti sugli scaffali per la vendita.

I militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno poi sottoposto a controllo un ulteriore esercizio, a Mestre, gestito da un soggetto di nazionalità cinese, dove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 12 mila prodotti, tra costumi, maschere ed accessori vari, senza le basilari informazioni obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

I titolari degli esercizi commerciali controllati sono stati segnalati alla Camera di Commercio, con tanto di sanzioni amministrative pecuniarie.

Non sono mancati poi i controlli in materia di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. In questo caso, sono scese in campo le unità cinofile del Gruppo di Tessera nei principali luoghi della movida, veneziana e mestrina. Complessivamente, sono state identificate oltre 60 persone, di cui due segnalate alla Prefettura per possesso di marijuana ad uso personale, mentre uno spacciatore di nazionalità tunisina, già gravato da un ordine di espulsione dal territorio nazionale, è stato sorpreso dai Baschi Verdi nei pressi di Piazza Ferretto.

È stato inoltre sanzionato un tassista abusivo, di nazionalità rumena, con relativo sequestro del veicolo e ritiro della patente di guida, che offriva il servizio di trasporto sulla tratta da Piazzale Roma all’aeroporto di Tessera, senza essere in possesso della regolare licenza.

In parallelo, si è proceduto a numerose ispezioni in materia di lavoro. Cinque i lavoratori irregolari scoperti, di cui tre completamente “in nero”. In particolare, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno riscontrato in un pub mestrino che la metà della forza lavoro presente al momento del controllo era totalmente sprovvista di contratto di lavoro, circostanza, questa, che determinerà la conseguente proposta di sospensione dell’attività commerciale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.