Conti trasferiti a una banca on line, scatta la protesta dei correntisti di Intesa San Paolo

Le segnalazioni sono “esplose” una decina di giorni fa, fra vibrate proteste e richieste d’aiuto. Tanti correntisti mestrini di Intesa San Paolo hanno contattato l’associazione dopo aver scoperto che il proprio conto è stato trasferito a Isybank, l’istituto online del gruppo torinese.

Così, dopo aver analizzato una questione che riguarderebbe centinaia di migliaia di clienti in tutta Italia, Adico ha approntato una diffida gratuita che può essere utilizzata dai diretti interessati per impedire questo trasferimento o, nel caso fosse già avvenuto, per richiedere il rientro in banca Intesa.

Le segnalazioni

«Una decina di giorni fa ci è arrivata la prima segnalazione da parte di una nostra socia» racconta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione «e anche noi siamo caduti dalle nuvole perché un caso del genere non ci era ancora capitato. La persona in questione ci ha mostrato i messaggi di Intesa San Paolo attraverso i quali ha scoperto che il conto a lei intestato era stato trasferito a Isybank. Lei ci ha riferito di non aver mai ricevuto precedentemente alcuna comunicazione in merito e ha ribadito che, non avendo alcuna dimestichezza con le app e con il web, non aveva alcuna intenzione di accettare quel trasferimento. Nei giorni successivi tante altre persone ci hanno contattato per lo stesso motivo e abbiamo così scoperto che in effetti, il passaggio stava avvenendo da settembre, anche se il caso è scoppiato a ottobre quando i correntisti coinvolti si sono accorti di quanto era accaduto».

In Italia sono già 300 mila i soggetti coinvolti che nel 2024 dovrebbero diventare 2 milioni.

La diffida

I correntisti che si sono rivolti ad Adico affermano con decisione di non aver mai ricevuto comunicazione in merito. In realtà, a quanto pare, la banca avrebbe comunicato la variazione ma solo in app e senza chiarire bene le modalità per esercitare il diritto di opporsi, entro la scadenza del 30 settembre.

Ecco perché Adico ha deciso di approntare un modulo ad hoc che poi sarà lo stesso correntista a inviare tramite la pec indicata a Intesa San Paolo e, per conoscenza, all’Agcm, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per ricevere la diffida si può inviare una mail a info@associazionedifesaconsumatori.it indicando nell’oggetto la richiesta (“modulo Isybank”) oppure telefonando allo 041-5349637 dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19.