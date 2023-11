Stoccaggio di rifiuti pericolosi, indagato dirigente di Veritas

Oltre 450 tonnellate di rifiuti plastici pericolosi, trattati tra il 2021 e il 2022: «imballaggi connotati da pittogrammi riportanti caratteristiche di pericolo», non lavati, compattati e dirottati verso altre strutture. Rifiuti che, con quella classificazione, non sarebbero mai dovuti entrare nel piazzale dello stabilimento Veritas in via della Geologia. È questa, in sostanza, l’accusa che il pubblico ministero Giorgio Gava muove a Ennio Scridel (47 anni, goriziano di nascita, trevigiano di residenza) nella sua veste di direttore di Eco Ricicli Veritas e poi come procuratore speciale di Eco+Eco. Accusa alla quale si aggiunge quella di aver impropriamente stoccato rifiuti vari al di fuori degli spazi previsti. Il pm Gava ha indagato per illecito amministrativo anche la stessa società Eco+Eco. A indagare è stato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria.

Va detto: si è in una fase ancora lontana da processi e ancor più da sentenze definitive, dall’esito tutto aperto. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di dirigente e società: sarà un giudice per le udienze preliminari a decidere se e chi processare. Intanto sono state avvisate le parti offese: Città metropolitana (che firma le autorizzazioni) e ministero dell’Ambiente.

Da parte sua Veritas respinge ogni accusa, difende l’operato dei suoi funzionari e si dice vittima di un pretestuoso attacco sindacale. «Sono già stati nominati i difensori sia da parte dell’interessato che dalla società Eco+Eco, nei cui confronti viene ipotizzato un profilo di responsabilità ai sensi della legge 231, dal momento che non avrebbe interrotto il ricevimento degli imballaggi vuoti in arrivo dalle raccolte differenziate», si legge in una nota, «il procedimento avrà il suo corso: si valuterà alla fine. Questa indagine fa riferimento a una questione tecnica molto specifica, che riguarda la cernita e il pretrattamento nell’impianto di Fusina dei contenitori di plastica sui quali è stampato il segnale di rifiuto pericoloso. Sono, in sostanza, gli imballaggi che contenevano detersivi, ammorbidenti e altri prodotti chimici o detergenti simili, tutti di largo consumo e conferiti nei rifiuti urbani in maniera differenziata. La società Eco+Eco ha sempre applicato le norme vigenti in materia, coerentemente alle autorizzazioni ambientali di cui sono in possesso i propri impianti. Inoltre, la capogruppo Veritas ha svolto tutti i controlli necessari e dispone di documentazioni tali da non ritenere ipotizzabili i reati contestati e nel caso tali attività andassero modificate, si tratta di una questione a livello nazionale. Una circolare del ministero dell’Ambiente ha pure chiarito come e cosa fare se ci trovasse in presenza di un residuo all’interno di un imballaggio marchiato con il pittogramma di rifiuto pericoloso (prassi già applicata)», conclude Veritas, ritenendosi vittima di «un attacco strumentale da parte della Fiadel».

Sarà il Tribunale a decidere. Da parte sua, il segretario Fiadel, Maurizio Contavalli, ha scritto ai consiglieri comunali e metropolitani per sollecitare ad attivarsi.