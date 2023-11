Ca’ Solaro si mobilita contro i nuovi tralicci

Una piccola frazione di Mestre si mette di traverso contro il progetto di E-distribuzione di un nuovo impianto di trasformazione dell’energia elettrica. Succede a Ca’Solaro, tra Favaro e Mestre, dove il 2 novembre, nonostante il maltempo, si è tenuta una affollata assemblea pubblica organizzata dal Comitato dei residenti, all'ex scuola Marone, con una nutrita

partecipazione della Municipalità di Favaro Veneto, ma anche di alcuni consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Il comitato avvia una raccolta di firme, domenica, contro il nuovo impianto che trasforma l’energia elettrica da alta a medio bassa tensione, e lo ritiene una «opera impattante, che se realizzata, andrà di fatto a stravolgere la piccola frazione a nord del Comune di Venezia, zona notoriamente riconosciuta come area verde, perfetta per un giro in bicicletta o una corsa a piedi, attigua al Bosco di Mestre e di fatto vincolata a Bosco, progetto che

andrà ad incastrarsi tra le abitazioni e il tracciato autostradale della A57. L'area residenziale interessata dal progetto, dove ad oggi sono presenti abitazioni al massimo di due piani, interesserà un lotto di 12.800 mq, con la costruzione di un capannone in calcestruzzo di oltre 2.200 metri cubi e relativi annessi tralicci alti 18,50 metri dove la potenza complessiva trattata, sarà di 80 MW», spiegano. «Il tutto a meno di 10 mt dalle abitazioni esistenti da quasi un secolo». Dal Comitato è partito anche l’appello al Comune di Venezia di farsi «portavoce nella prevista conferenza di servizi, dell'istanza per identificare un territorio più idoneo dove posizionare l'opera e dove non siano presenti abitazioni».