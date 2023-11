A Venezia l’acqua alta non dà tregua: nella notte del 3 novembre a quota 125, continua l’allerta

Un’altra giornata di acqua alta, anche se riscaldata dal sole e da una temperatura abbastanza mite. Non si ferma la serie di maree che ormai da oltre dieci giorni si susseguono senza interruzione. Anche ieri mattina l’acqua alta ha raggiunto i 105 centimetri alle 11.30.

La Protezione civile del Comune, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto, ha intanto diramato un'allerta maltempo dal pomeriggio di oggi, giovedì 2 novembre, alla prima parte di domani per probabili rovesci anche forti e locali temporali.

Oggi, giovedì 2 novembre, sono intanto previsti 110 centimetri alle 11.45. Da venerdì 3 a domenica 5 novembre, proseguono le condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta.

In particolare, venerdì 3 la massima prevista sarà di 125 centimetri alle 2.45 e di altri 115 centimetri alle 11.55.

Per la Piazza San Marco saranno altri giorni di passione e di incertezza, poiché, paradossalmente, sono le acque alte sotto i 120 centimetri - che non prevedono l’innalzamento del Mose - quelle che provocano o maggiori danni e disagi nelle parti più basse della città, area marciana in testa.

Sotto le Procuratie Vecchie i commercianti e i caffè storici hanno perso intere giornate di lavoro, prima con l’acqua in negozio (anche per molte ore di seguito) e poi ad asciugare.

Ma anche a Cannaregio resta costante l'apprensione tra i commercianti della fondamenta di Cannaregio vicini al ponte delle Guglie per i lavori di rialzo della riva. Lo conferma Massimo Bonacin, edicolante, che spiega come la mancanza di informazioni rispetto all’inizio dei lavori li preoccupi, dal momento in cui erano stati annunciati inizialmente per ottobre.

«Ma siamo a novembre, e non ne sappiamo ancora nulla» dice «Credo che a rallentare tutto sia una questione organizzativa, immagino che con i lavori il canale dovrà essere ridimensionato, probabilmente si creerà un senso unico e, vista la quantità dei soggetti coinvolti, forse ci sono dei rallentamenti» ipotizza.

«Siamo su una pozza, qui con 95 centimetri di acqua è tutto allagato e spesso il problema aumenta a causa del moto ondoso.

Speriamo che vengano fatti quanto prima» aggiunge, sottolineando che, anche quando il resto della città è all’asciutto, lì spesso si perde la giornata lavorativa, «perché se c’è l’acqua le persone cambiano strada».