Da ingegnere aerospaziale ad artigiano. «Ecco come vivere bene a Venezia»

A un futuro come ingegnere aerospaziale, ma dopo la laurea triennale ha preferito dedicarsi al suo sogno e nella sua città.

Venezia ha festeggiato l’inaugurazione di un nuovo punto vendita artigianale molto speciale per vari motivi: la giovane età del titolare, la sua storia personale e i prodotti che saranno venduti.

Una bella storia di passione per il lavoro manuale ed amore per la sua città, quella di Marco Cammozzo veneziano classe 1999, ingegnere fresco di laurea triennale in Ingegneria aerospaziale conseguita all’Università degli Studi di Padova.

Per lui il futuro sembrava già deciso e, invece, ecco la svolta radicale, con la decisione di aprire una piccola bottega di lavori in cuoio, la MC Leather a Cannaregio 3456, inaugurata ieri.

«Mi sono trovato ad un bivio, far fruttare i miei studi nel loro ambito o scegliere di investire in una passione e così ho fatto», racconta Marco, «ho iniziato questa attività quasi per caso, costruendo parti ed accessori per il mio arco. Non sono pentito della scelta, anzi, la laurea mi rimane e potrò sempre tirarla fuori se servisse, intanto utilizzo le conoscenze che ho appreso anche per fare i miei lavori».

Lavori unici e particolari, fatti in pelle su misura e cuciti a mano, come cinturini per orologi di lusso, borse, borselli, taccuini che ancora prima dell’apertura hanno destato curiosità tra i collezionisti di orologi che hanno dimostrato gran interesse ad avere un cinturino particolare e unico.

«Il mio scopo», precisa Marco Cammozzo, «è quello di offrire un prodotto unico e praticamente introvabile a Venezia. Tutto sarà curato nel dettaglio, a partire dal disegno. Una sfida personale, la mia, ma anche una risposta a chi pensa che a Venezia non siano possibili idee simili per i giovani».

E del parere che sia una idea possibile c’è anche Confartigianato Venezia, che attraverso la «Campagna Giovani» – promossa proprio per supportare gli Under 35 che vogliono aprire un’attività – ha agevolato l’ingegnere-artigiano del cuoio nei vari passaggi anche burocratici, per avviare la sua attività.

«Un bell’esempio di chi amando la propria città ha deciso di restare qui e aprire un’attività artigianale di pregio», commenta il direttore di Confartigianato Matteo Masat, «una piccola storia veneziana che però racconta tutto, passione per il lavoro manuale, amore per Venezia e che aggiunge alla città un altro tassello di vita artigiana, fondamentale per la qualità del tessuto economico della vera Venezia».

Soddisfazione anche da parte del Comune con l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga che commenta: «Dopo l’entrata in vigore della delibera “anti paccottiglia” abbiamo potuto riscontrare un aumento indiscutibile della qualità dei negozi aperti nella città storica, molti dei quali di tipo artigianale. In particolare ricordiamo che i giovani sono il nostro futuro.

Sia io che l’amministrazione comunale sosteniamo fortemente i giovani che decidono di non abbandonare gli antichi mestieri e si mettono in gioco per portare avanti le tradizioni. L’artigianato è la nostra identità, il cuore pulsante di Venezia e riuscire a tramandarla è uno dei obiettivi più importanti che ci siamo proposti di raggiungere».