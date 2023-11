Allerta maltempo in tutto il Veneto orientale, paura per fiumi e mareggiate

Allerta meteo nella giornata di oggi e anche di domani, si teme per nuove ondate di maltempo in tutto il Veneto: da Belluno a Venezia, passando per Padova e Treviso.

Il che si traduce anche nel timore di nuove mareggiate nel Veneto Orientale, che nei giorni scorsi è stato già sferzato da forti piogge e tempeste che si sono mangiate chilometri di spiagge. Nell’area veneziana l’allerta è “arancione”.

La Protezione civile del comune di Venezia a sua volta, ha diramato un’allerta maltempo sia per temporali che sulla scorta dei venti forti previsti lungo la costa e la pianura limitrofa.

Ma andiamo con ordine. Il meteo regionale segnala tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone centrosettentrionali, localmente anche molto abbondanti su Prealpi e Dolomiti meridionali. Probabili, inoltre, i rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e sulla costa.

La fase più intensa sarà tra il pomeriggio e la sera di oggi con venti forti meridionali sulla costa e sulla pianura limitrofa e sulle zone montane, specie sulle dorsali prealpine e in quota dove a tratti potranno risultare anche molto forti.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha comunicato dalle 15 di oggi alla mezzanotte di domani la fase operativa di «Allarme» (allerta rossa) per criticità idrogeologica nei bacini idrografici dell’Alto Piave in provincia di Belluno, nel Piave Pedemontano tra Belluno e Treviso, nell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Ma anche nell’area dell’Adige-Garda e Monti Lessini.

La fase di «preallarme» (allerta arancione), nelle stesse ore, interesserà: Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (province di Rovigo e Verona); Basso Brenta – Bacchiglione, che comprende le province di Padova Verona, Venezia Vicenza e Treviso. E poi il Basso Piave, il Sile e il Bacino scolante in laguna tra Venezia Padova e Treviso. La fase di «Attenzione» (allerta gialla) per il Livenza, Lemene e Tagliamento a cavallo tra le province di Treviso e Venezia.

Tutti i bacini della regione saranno in fase di «Preallarme» (allerta arancione) per criticità idraulica. Già dalle 14 di oggi e fino alle 15 di domani, è stata dichiarata la fase operativa di allerta arancione per criticità idraulica nei bacini Vene-Delta del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige. Su Basso Brenta – Bacchiglione allerta gialla nei bacini. Riflettori puntati anche sul Livenza, Lemene e Tagliamento.