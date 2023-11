San Marco, foglie di plastica sui masegni: le luminarie nel mirino della Soprintendenza

Piccole foglie dorate di plastica, simili a coriandoli, sui masegni delle Procuratie Nuove. Carnevale anticipato? Macché. Si tratta delle luminarie natalizie da poco installate da Vela per conto del Comune. Tutto bello, con la prospettiva scenografica del porticato illuminato e lo scorcio della Basilica e di Palazzo Ducale a fare da sfondo. Se non fosse che più di qualche commerciante e cittadino in questi ultimi giorni ha storto il naso.

Che ci fanno foglie dorate simili a coriandoli di plastica – notoriamente banditi dal Comune sotto Carnevale per motivi ambientali – a cinquanta metri di distanza dalla sede della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità? I filari di luminarie da poco installati sono gli stessi utilizzati negli anni scorsi da Vela per illuminare calle larga XXII Marzo. Quest’anno, tuttavia, quegli stessi filari sono stati installati sotto le Procuratie Nuove, evidentemente più esposte al vento e alle intemperie.

Le foglie di plastica a terra

Al punto che in questi giorni di maltempo piccoli cumuli di plastica sono stati visti sui masegni delle Procuratie Vecchie. Proprio sulla sostenibilità – a maggior ragione nel salotto di San Marco – è puntato l’indice di chi in questi giorni ha segnalato la situazione. A detta di qualcuno, un controsenso rispetto all’ordinanza firmata nel febbraio scorso (e che sarà riproposta anche nel febbraio 2024) con la quale il Comune disponeva il divieto su tutto il territorio comunale «di detenere in luogo pubblico e di disperdere al suolo, coriandoli in plastica».

Il motivo? È sempre il Comune, nel testo dell’ordinanza, a spiegarlo: «La dispersione di tali prodotti su suolo pubblico è causa di imbrattamento di calli e campi oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, in particolare dei rii e dei canali, con i conseguenti impegni ed oneri per l’amministrazione comunale, oltre al danno dell’immagine della città». Un obiettivo in linea con il traguardo ambito della città «plastic free» e che dovrebbe valere anche per le luminarie e i gli elementi scenografici annessi, come le foglioline dorate usate per le luci natalizie.

Segnalazioni da parte di commercianti e cittadini sono arrivate anche all’associazione Piazza San Marco: «Abbiamo segnalato la cosa a Vela», fa sapere Claudio Vernier, presidente dell’associazione, «l’amministrazione dovrebbe dare l’esempio e invece sono state scelte queste luminarie, già problematiche in passato». La vicenda è arrivata anche sul tavolo della Soprintendenza che ha dato sì il via libera alle luminarie ma non all’uso della plastica. Approfondimenti da parte degli uffici sono in corso in questi giorni.

Dal canto suo Vela – che sta completando l’installazione delle luminarie in tutta la città in vista di Natale – fa sapere di aver «segnalato alla ditta di verificare lo stato delle luminarie e, se ce ne sono di ammalorate, di provvedere a sostituire. Peraltro prassi che succede continuamente in fase di montaggio e di preaccensione. In questi giorni di vento e di montaggi sul territorio continui sono gli interventi di rifinitura».