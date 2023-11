Federazione Moda Italia rinnova le cariche veneziane, Stefano Cacco «Dobbiamo essere competitivi»

Cambio ai vertici di Federazione Moda Italia. Eletto a capo del sindacato interprovinciale per il prossimo quinquennio (2023 – 2028) Stefano Cacco, affiancato dal vicepresidente Pierluigi Linassi. A Giannino Gabriel il ruolo di past president in virtù della sua grande esperienza. Presente al dibattito anche il segretario nazionale di Federazione Moda Italia Massimo Torti.

New entry

Federazione Moda Italia Venezia e Rovigo rinnova la propria squadra: si sono svolte nella sede di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia le elezioni per il rinnovo del Consiglio del sindacato interprovinciale di Federazione Moda Italia Venezia Rovigo, sigla che riunisce e rappresenta le imprese del mondo della moda (abbigliamento, calzature, intimo, pelletterie, accessori) associate a Confcommercio.

Ai vertici del sindacato metropolitano è stato eletto presidente Stefano Cacco, che già siede nella Giunta della territoriale Città della Riviera del Brenta, che per il prossimo quinquennio (2023 – 2028) sarà affiancato dal vicepresidente Pierluigi Linassi, di Venezia centro storico. Il Consiglio ha inoltre acclamato all’unanimità come past president Giannino Gabriel.

Si punta sull’online

Uno sguardo al futuro e una nuova squadra pronta ad accogliere le future sfide del mercato e le esigenze della categoria. Cacco, 59 anni, imprenditore versatile – al commercio di calzature e capi di moda associa anche l’impegno nel brevettare importanti soluzioni innovative legate sia alla moda che alla valigeria – con punti vendita sia a Dolo che a Spinea, è stato tra i fondatori della nuova realtà di Confcommercio in Riviera del Brenta.

Attento alle innovazioni del comparto, specie per quanto riguarda l’online: «Dobbiamo accrescere ulteriormente l’incisività delle nostre imprese attraverso l’azione sindacale della Federazione, far sentire di più la nostra voce presso le amministrazioni e verso il legislatore per consentire alle nostre imprese di essere più competitive in negozio e online».

“Proteggiamo il Made in Italy”

«La nostra è una territoriale davvero particolare e articolata» ha commentato il neovicepresidente Pierluigi Linassi. «Da parte mia sento il dovere di portare il mio impegno non solo per affrontare insieme i problemi specifici della Venezia storica e del litorale, ma per garantire il mantenimento della qualità del nostro servizio e del Made in Italy che ci rende vincenti verso gli acquirenti stranieri che visitano le nostre località turistiche».

Saldi all’ordine del giorno dell’agenda

E proprio il tema dei saldi – sui quali Federazione Moda Italia di Venezia ha condiviso in sede regionale la propria proposta di spostare l’inizio di quelli invernali al 27 gennaio, e quindi sulla prospettiva delle liberalizzazioni delle vendite promozionali – il nuovo Consiglio e la nuova presidenza saranno impegnati sin dalle prossime settimane. Ulteriori punti in agenda saranno la lotta alla contraffazione e la qualità delle materie prime e le nuove prospettive del riciclo dei capi d’abbigliamento per assecondare le sensibilità green dei clienti e del mercato.