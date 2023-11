Cinquanta nuovi bus ecologici per Actv, vincono tedeschi e polacchi. I cinesi di Yutong solo quarti

Non saranno sicuramente della cinese Yutong i nuovi autobus elettrici e ad idrogeno che entreranno a far parte della flotta di mezzi “green” di Actv (gruppo Avm). Le commesse erano due e di quelle importanti; valore complessivo quasi 80 milioni di euro.

La gara per la fornitura di 33 autobus elettrici del tipo urbano con relative stazioni di ricarica e la prelazione per l’acquisto, successivo, di altri sei mezzi del trasporto pubblico locale, valore, Iva esclusa, di quasi 19 milioni di euro va alla Man Truck&Bus Italia con sede a Villafranca nel Veronese, ma quartier generale in Germania, specializzata in camion, autobus e mezzi di trasporto pesante e che ha una folta rete di centri di assistenza, uno di questi a Marcon.

Alla gara ha concorso, si legge dagli atti, anche la Powerbus srl, la società che distribuisce in Italia i mezzi cinesi della Yutong, ovvero i veicoli sotto indagine dalla Procura di Venezia per lo schianto tragico dal cavalcavia superiore di Mestre che ha provocato 21 vittime e 15 feriti e per l’incidente del bus finito contro una colonna del porticato di via Carducci, del 14 ottobre. Tutti gli atti di gara sono precedenti all’incidente drammatico del cavalcavia: l’assegnazione è avvenuta lo scorso maggio e va precisato che in quel caso la ManTrucks&Bus Italia era arrivata seconda.

I successivi accertamenti di legge sulla prima aggiudicataria, provvisoria, la Industria Italiana Autobus Spa, hanno portato ad agosto 2023 il direttore generale di Avm, Giovanni Seno, a firmare il provvedimento di revoca della aggiudicazione di gara. Questo perché erano state accertate dalle verifiche svolte dal gruppo Avm una serie di inadempimenti nella consegna di mezzi a Novara e Palermo per altre aziende di trasporto italiane. Inadempienze che hanno pesato nel giudizio finale, sulla base degli accertamenti consentiti dal nuovo Codice degli appalti. Di conseguenza la corsa a cinque (ma erano state diciotto le ditte invitate a partecipare alla gara d’appalto), con una classifica finale che si è ridotta a quattro. La Powerbus Srl (società distributrice dei bus Yutong controllata da Massimo Fiorese, ad de La Linea Spa) nel ricalcolo delle posizioni è finita terza, comunque esclusa dalla commessa per Avm-Actv.

Non c’è stata storia invece per la gara per la fornitura di 90 autobus ad idrogeno (75 lunghi 12 metri e 15 della lunghezza di 18 metri) con investimento di 58 milioni di euro, che sono andati all’unico concorrente che ha presentato una offerta, ovvero la Solaris Italia. Società che ha già fornito ad Actv-Avm gli autobus elettrici che sono stati messi in servizio al Lido di Venezia. Solaris Italia fa parte del gruppo europeo Caf (con management polacco) che è presente in 40 paesi nel mondo, con stabilimenti di produzione in Spagna, Francia, Regno Unito, Brasile, Messico e Stati Uniti.

Tutte e due le gare, per un valore di 77 milioni di euro, sono state finanziate utilizzando fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con consegne previste tra metà del 2024 e la fine del 2026, a scaglioni. Per il rifornimento di idrogeno possono contare sulla stazione Eni di San Giuliano, aperta un anno fa, e che è la prima stazione di rifornimento di idrogeno aperta a tutti in Italia. I bus ad idrogeno della commessa Solaris, sono stati anticipati nei mesi scorsi dall’arrivo dei primi 4 autobus alimentati ad idrogeno consegnati all’azienda di trasporto e costruiti sul modello dei 30 mezzi full electric introdotti al Lido e nell’isola di Pellestrina nel 2019.

Rispetto ai veicoli della Yutong, finita nella bufera giudiziaria per gli incidenti e l’inchiesta giudiziaria a Mestre, questi mezzi sono alimentati grazie ad una infrastruttura elettrica di ricarica in linea e non hanno mai avuto problemi di sorta. Ora si vedrà come si “comportano” i nuovi mezzi. La svolta “green” del trasporto pubblico veneziano deve fare i conti, ovviamente, con i tanti dubbi e timori sollevati dagli incidenti di ottobre.