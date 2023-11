Rottura dell’aorta, l’imprenditore Baruzzo muore a 66 anni. Lutto a Bibione

L’imprenditore Antonello Baruzzo è morto in ospedale a Mestre martedì sera: aveva 66 anni. Era stato vittima della rottura dell’aorta mentre si trovava in casa, mercoledì della scorsa settimana, a Bibione.

Nella sua vita aveva gestito alcuni supermercati (dai marchi diversi) a Bibione in via Perseo, Villanova di Fossalta, uno di pochissimi in questa località e ad Aprilia Marittima, in Friuli.

La rottura dell’aorta ha sorpreso Baruzzo nella propria abitazione. A scoprirlo sono stati la moglie e una figlia. L’imprenditore era stato trasferito d’urgenza a Portogruaro, con un’ambulanza che aveva raggiunto la città di Bibione (il Pronto soccorso in inverno è chiuso).

Le analisi hanno confermato un grave danneggiamento all’aorta, per cui si è deciso il trasferimento all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico, che era perfettamente riuscito e che si era rivelato provvidenziale. Una volta risvegliatosi dall’intervento, Baruzzo aveva avuto modo, sabato, di parlare per pochi minuti con la consorte. Infine il peggioramento repentino e la situazione era purtroppo precipitata nella serata di martedì.

Dotato di grande umanità, generoso, guascone con gli amici e affabile con i clienti, Antonello era originario di Mestre. Poi il trasferimento nel Portogruarese, stabilendosi a Bibione, vicino alla chiesa.

Partito praticamente dal nulla, è stato gestore di ben tre supermercati, che continuava a gestire personalmente: a Villanova di Fossalta di Portogruaro, a Bibione in centro, e a Aprilia Marittima, frazione di Latisana, dotata di una darsena con molti posti barca, a pochi chilometri da Lignano.

L’uomo lascia nel dolore la moglie Donatella e le figlie Miva e Marika. I funerali saranno celebrati venerdì 3 novembre alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta a Bibione, mentre il rosario in suffragio sarà celebrato giovedì 2 con inizio alle 18, nella medesima chiesa. Venerdì sarà possibile rendere omaggio al feretro, per chi lo desidera, dalle 9 alle 15 circa.