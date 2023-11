Venezia, appartamento a fuoco al Lido

A fuoco intero appartamento in via Foscarini 2 al Lido. Causa sigaretta e distrazione dell’anziana occupante, Mariarosa, ha preso fuoco prima la cameretta dove stava riposando, e poi l’intero appartamento. Il marito, Sandro, è uscito in terrazza a chiamare i soccorsi che sono arrivati celermente. Pompieri, Suem e carabinieri sono accorsi sul posto, mentre divampava l’incendio.

L’anziana all’interno era avvolta dal fumo e all’esterno una grossa cappa si notava da tutto il Lido. I Pompieri hanno prima pensato di far uscire l’anziano dalla terrazza, posta al primo piano, ma poi sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso il vano scale condominiale portando in salvo entrambi i coniugi. Sandro, appena in salvo, ha dichiaro “ho perso tutto, è stato un disastro.

Fortunamente solo un gran spavento per i vicini che non hanno avuto danni ne alla persona ne alle cose.