Venezia, i gondolieri chiamano in tempo la polizia: preso un ladro di barchini

I gondolieri hanno visto che l’uomo sul barchino stava armeggiando in modo strano con le cime d’ormeggio e, non conoscendolo, hanno chiamato la polizia. Così un ladro di imbarcazioni è stato bloccato dagli agenti.

L’uomo in rio del Piombo stava cercando di disormeggiare un barchino ma le sue manovre non sono passate inosservate a chi i rii di Venezia li percorre per lavoro: i gondolieri.

Un gruppo, dopo aver valutato la situazione e non riconoscendo nell’uomo a bordo il proprietario del natante, ha chiamato la polizia.

Tre agenti a bordo di una volante lagunare si sono avvicinati al rio indicato dai “pope” e hanno immediatamente individuato il barchino con il ladro a bordo, ladro che però non era riuscito ad accendere il motore con il risultato che l’imbarcazione stava andando alla deriva.

L’uomo è stato fermato, mentre il barchino è stato riconsegnato al proprietario. Il ladro è stato portato in Questura per l’identificazione: aveva già una sfilza di segnalazioni per reati dello stesso tipo.

Essendo stato preso in flagranza di reato l’uomo è stato sottoposto a rito direttissimo: è l’arresto è stato convalidato ma il ladro, in base alle leggi vigenti, se l’è cavata con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.