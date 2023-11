A Venezia dieci acque alte di fila, il responsabile del centro maree: «Fenomeno mai visto»

Quando non soffia il vento l’unico segno a Venezia che il Mose è in funzione è l’acqua ferma nei canali.

Tuttavia, nonostante la città sia asciutta, la laguna rimane sempre un campanellino d’allarme per i cambiamenti climatici in corso.

Per la prima volta nel 2023 si sono verificate infatti tre anomalie che, sebbene non siano più immediatamente visibili, ci sono: la quantità di maree eccezionali, il periodo e le perturbazioni più intense. Ovviamente permangono anche i fattori come la marea astronomica e la sessa, già noti.

«Non abbiamo mai avuto dieci giorni di fila di acqua alta a ottobre.

Senza il Mose ogni giorno Venezia sarebbe stata ricoperta per qualche ora di acqua, con picchi in alcuni giorni che avrebbero causato dei danni» spiega Alvise Papa, responsabile del Centro Maree del Comune.

«Inoltre per la prima volta abbiamo avuto la marea più alta della storia ad agosto e un nuovo fenomeno da studiare, la formazione repentina di perturbazioni intense».

La notte di lunedì alle 23 alla Bocca di Porta del Lido la marea ha raggiunto per un breve periodo i 154 centimetri, alla Bocca di Porto di Malamocco i 145 e a Chioggia i 139, rimanendo dalla parte del mare. Lo stesso dramma è stato scongiurato lo scorso 27 e 28 ottobre.

Ci sono ancora altri due giorni in cui la città potrebbe essere teatro di acqua alta, come per esempio il 3 mattina quando la marea dovrebbe raggiungere 125 centimetri e forse il 6, ma dipende da come si evolveranno le perturbazioni nei prossimi giorni.

Dal 3 ottobre 2020 il Mose è stato sollevato 60 volte per una spesa totale di 10 milioni.

Il sollevamento di ogni paratoia costa allo Stato 50 mila euro, quindi 200 mila euro ogni volta che si alza. In totale, includendo anche i test, è stato sollevato a oggi 180 volte. Entro l'anno entreranno in funzione la conca di Malamocco e la prima di Chioggia, la seconda tra febbraio e marzo, mentre al 31 dicembre 2023 dovrebbero essere finiti tutti i lavori alle Bocche di Porto.

Il sindaco Lugi Brugnaro ha mandato un Tweet martedì mattina con le immagini del Mose che si alza, ringraziando le squadre che stanno lavorando.

Il sistema #MOSE è stato attivo tutto la notte e lo resterà fino alle 13 di oggi❗️

Grazie a tutti i tecnici e agli operai al lavoro per il suo funzionamento!



Vi invito a seguire gli aggiornamenti: https://t.co/miORhQbwT8 pic.twitter.com/3jJVvTO4jH — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 31, 2023

«I lavoratori sono felici di poter evitare i danni che abbiamo in visto in passato. Non c’è dubbio che sia positivo che il Mose funzioni» ha detto Matteo Masat di Confartigianato.

«Certo si dovrà trovare un equilibrio tra costi del Mose, il funzionamento della portualità e decidere a quanti centimetri verrà sollevato in modo che i lavoratori si possano organizzare».

Eppure, nonostante la città sia asciutta, i contestatori del Mose ricordano che gli esperti stanno già lavorando per trovare una soluzione per il futuro.

«Ricordo che c’erano 17 alternative al Mose e noi contestiamo l’errore concettuale di fondo di chi considera la Laguna una vasca con un rubinetto, quando invece è un ecosistema complesso» spiega Tommaso Cacciari di No Mose e No Grandi Navi.

«Ora funziona, ma per i cambiamenti climatici è già vecchio perché non può alzarsi ogni giorno».

Dello stesso parere Andreina Zitelli, docente e attivista di Ambiente Venezia che ricorda che «andava studiato un sistema più sensibile, come quello di innalzare il fondale della Bocca di Porto al Lido di 5 o 6 metri in modo da diminuire la portata delle maree dentro la laguna».