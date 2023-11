Apprensione per Piave e Tagliamento: passa la piena, resta lo stato d’allerta

Ingrossati dalle forti piogge a monte, i fiumi sono tornati a fare paura nel Veneto orientale. Dalle rive del Piave a quelle del Tagliamento, lunedì si è vissuta una lunga giornata d’attesa per il passaggio dei colmi di piena, transitati tra il pomeriggio e la notte. Superata, a seconda delle zone, la prima o la seconda soglia di allerta.

Nel Sandonatese, già tra la tarda serata di lunedì e la nottata di ieri, sono stati chiusi al traffico i due ponti di barche: quello tra Noventa e Fossalta e quello tra Cortellazzo ed Eraclea, verso la foce.

A Noventa il sindaco Claudio Marian ha disposto la chiusura del tunnel arginale che collega il centro del paese alla golena. Le operazioni, iniziate alle 4, hanno visto impegnati i volontari della protezione civile e i tecnici di una ditta specializzata, che hanno operato sull’innovativo sistema di chiusura realizzato dalla Regione con i fondi per la tempesta Vaia e inaugurato lo scorso anno.

A San Donà il sindaco Alberto Teso ha disposto la chiusura del parcheggio del parco fluviale, sotto il ponte della Vittoria. Le operazioni sono state monitorate da protezione civile e polizia locale.

Il primo colmo di piena, alle 14 di ieri, è transitato comunque senza problemi, raggiungendo i 3,06 metri a San Donà. L’acqua del Piave non ha invaso il parcheggio e anche a Noventa è rimasta sotto soglia.

Traffico in tilt in centro a San Donà e soprattutto via Jesolo, completamente intasata in mattinata dopo la chiusura del ponte di barche a Fossalta di Piave a causa del Piave ancora molto alto. Una dozzina di pullman che si sono incolonnati lungo via Jesolo assieme a centinaia di auto in transito.

Una strada comunale che, in questi casi, diventa l'arteria principale della città per collegarsi al ponte della Vittoria e varcare il Piave. Ma una simile mole di traffico è insopportabile per questa strada a senso unico e densamente abitata.

La polizia locale ha messo in pre allerta i residenti in via Tiro a Segno, i primi a essere evacuati in caso di esondazione del Piave. Allertati anche i volontari del gruppo operativo della protezione civile comunale.

Sempre in via precauzionale era stato chiuso l'accesso, su disposizione del comandante della polizia locale, Paolo Carestiato, al parcheggio nella golena del Piave sotto il ponte della Vittoria. Fortunatamente il vento di Scirocco, che impedisce al mare di ricevere l 'acqua del Piave, non si è unito a grandi quantitativi d'acqua da monte.

Nel Veneto orientale la piovosità è stata media. Dalle 23 di lunedì sono caduti circa 20 millimetri di pioggia che, in assenza di significativi accumuli locali, non hanno creato problemi alla rete dei canali di bonifica, come comunicato dal consorzio.

Una nuova piena ha riguardato anche il Tagliamento, con il passaggio tra il pomeriggio e la serata, interessando pure lo scolmatore Cavrato. Quanto al Livenza, il primo colmo di piena è transitato in mattinata, con valori superiori alla prima soglia di allertamento all’idrometro di San Cassiano. Nel pomeriggio il livello è sceso.