Diagnosi sbagliata. Il perito della Procura conferma i dubbi della famiglia di Jessica

La consulenza medico legale affidata dal pubblico ministero Giovanni Gasparini conferma le conclusioni dei consulenti della famiglia: Jessica Foscarin è morta a 31 anni, vittima di un melanoma, “non visto” molti anni prima.

Il tumore della pelle che si è formato laddove - quando di anni ne aveva 19 - le venne asportato un neo vicino al seno. All’epoca, nessun medico aveva avuto dubbi sul fatto che si fosse trattato di una formazione benigna: l’esame istologico eseguito all’ospedale all’Angelo aveva dato esito negativo.

Ma quando a 28 anni, nel 2020, a Jessica venne diagnosticato - nello stesso punto - un melanoma maligno, la storia è stata riavvolta drammaticamente all’indietro. Le indagini mediche hanno riportato a ritrovare il vetrino di quel lontano esame. Una nuova lettura e l’esito definitivo: melanoma, individuabile già allora.

Mentre la giovane commessa de la Nave de Vero - dal sorriso e dall’ottimismo contagioso, si divideva tra il lavoro, i cicli di chemioterapia e i preparativi per le nozze con il fidanzato Alex - la famiglia si era attivata con l’avvocato Mauro Artieri per presentare un esposto e per capire come fosse potuto accadere: perché non capitasse ad altri. Mai una parola di rancore o rabbia dalla bocca della giovane donna.

Poi la morte, nel 2022. Così il fascicolo allora aperto dalla Procura con l’ipotesi di lesioni gravi colpose, si è trasformato in un’indagine con ipotesi di omicidio per colpa medica. Unico indagato al momento - come atto dovuto, per permettergli di nominare propri consulenti - il medico che firmò nel 2010 l’esame istologico. Ora il pubblico ministero Giovanni Gasparini dovrà decidere se allargare gli indagati, se chiedere il rinvio a giudizio o chiedere, in ipotesi, l’archiviazione del caso.

Nei giorni scorsi, i genitori, il compagno convivente, il fratello e il nonno - affidandosi agli avvocati Massimo Dragone e Anna Paola Klinger - hanno presentato un ricorso civile, chiedendo un risarcimento danni quantificabile in oltre un milione di euro. La prima udienza civile è fissata al primo marzo.

Da parte sua - in attesa degli sviluppi penali e civili del caso - in una nota l’Usl 3 scrive. «In merito alla dolorosa vicenda della paziente, l’esito dell’accertamento tecnico preventivo del Tribunale non certifica responsabilità evidenti degli ospedali coinvolti in merito ad analisi e cure effettuate, mettendo invece in luce la particolare difficoltà di diagnosi rispetto al caso clinico.

Motivo per cui i legali della famiglia, non accettando questa prima evidenza, decidono in questi giorni di citare in giudizio l’Azienda sanitaria. Inoltre la somma risarcitoria richiesta dai legali della famiglia, particolarmente ingente, induce l’azienda sanitaria a svolgere con i propri legali e con la compagnia assicurativa ogni ulteriore valutazione, doverosa nei confronti dei cittadini, a favore di una sempre corretta gestione delle risorse pubbliche».