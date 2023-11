Mestre, si iscrive al sindacato e viene licenziato. L’azienda: «Non ha superato la prova»

Il 16 ottobre si è iscritto al sindacato di base Sgb, il 17 la sua iscrizione è stata comunicata all’azienda, il 19 è intervenuto in assemblea criticando alcuni atteggiamenti della società e il 20 ottobre gli è stata consegnata a mano la lettera di licenziato. La motivazione dell’azienda messa nero su bianco: non aver superato il periodo di prova della durata di sei mesi previsto dal contratto firmato la scorsa primavera.

Protagonista della vicenda un autista quarantenne della Linea Spa. Un caso di cui da giorni si discute tra i lavoratori della società i cui autobus sono stati coinvolti nei due incidenti del 3 ottobre, sul cavalcavia superiore di Mestre, con 21 vittime compreso l’autista Alberto Rizzotto. E del 14 ottobre, in via Carducci, con quindici feriti, e il bus finito contro il pilastro di un palazzo.

«Noi riteniamo che il licenziamento sia illegittimo e lo abbiamo impugnato», dice Danilo Scattolin, segretario regionale Sgb, «perché il licenziamento è avvenuto oltre i sei mesi di prova, che erano già stati superati». L’azienda la pensa diversamente.

La vicenda

La differenza dei punti di vista sta nella modalità di conteggio dei sei mesi. A decidere se ha ragione il sindacato o l’azienda sarà un giudice del lavoro, ma l’episodio racconta un’altra sfaccettatura di quel che accade nell’azienda.

Nel periodo di prova l’autista licenziato era stato coinvolto in un incidente durante il quale era stato multato dai vigili urbani per intralcio del traffico poiché non voleva spostare il bus. Nell’assemblea del 19 ottobre l’amministratore delegato Massimo Fiorese e il direttore operativo di Linea Tiziano Idra hanno cercato di tranquillizzare i dipendenti sul funzionamento dei mezzi dopo i due incidenti. Ma c’è stata un po’ di tensione quando l’autista è intervenuto accusando l’azienda di non essere stata al suo fianco quando si è verificato l’incidente (senza conseguenze) nel quale era stato coinvolto.

Dei circa cento dipendenti della società che lavorano nella sede di Marghera, stando a dati aggiornati allo scorso febbraio - e che potrebbero aver registrato piccole modifiche - e riportati nel bilancio sociale dell’azienda, sono 7 i dipendenti iscritti a un sindacato: tre alla Fit Cisl, 1 alla Faisa Cisal, 1 alla Uil e 2 ai Cobas.

«Periodo di prova non superato»

«L’iscrizione al sindacato non c’entra proprio nulla», commenta l’amministratore delegato della Linea Spa, Massimo Fiorese, «il lavoratore non ha superato un periodo di prova per vari motivi e quindi è stato lasciato a casa come previsto dal contratto. A Marghera in passato ci sono state molte più persone iscritte ai sindacati e non è mai stato un problema».

A destare qualche interrogativo è la tempistica. «Se un autista non supera il periodo di prova di sei mesi non può essere confermato», aggiunge Fiorese, «che sia iscritto o meno a un sindacato non c’entra nulla. Nella sede di Verona gli iscritti sono molti di più, e non ci sono mai state tensioni con i lavoratori per questi motivi».

Bus in circolazione

Rispetto ai mezzi Yutong va detto che tutte le verifiche alle quali sono stati sottoposti in questi giorni nelle officine hanno escluso problemi e criticità tanto che ieri mattina, negli uffici del Comune, è stato firmato l’ultimo verbale che, dopo la sospensione cautelativa, ha rimesso in circolazione gli ultimi sei dei diciotto mezzi elettrici Yutong, stesso modello di quelli coinvolti nei due incidenti.