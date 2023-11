Il Patriarca nel giorno di Ognissanti «La morte non va esorcizzata e nemmeno rimossa banalizzandola»

«La morte non è qualcosa da esorcizzare, la morte non è qualcosa di tetro, la morte non va rimossa banalizzandola o temendola, o giocandoci o fuggendola. La morte è un momento della vita, un momento arduo, complesso, difficile a cui ognuno di noi arriverà in modo diverso».

Il Patriarca, Francesco Moraglia, come da tradizione, mercoledì pomeriggio alle 15 ha celebrato la messa di Ognissanti Al cimitero di Mestre, nell’oratorio di Santa Maria della Consolazione, la chiesa nuova del campo santo della città.

E quella di ieri è stata la prima funzione senza il compianto don Armando Trevisiol, al quale è andato il pensiero di tutti.

L’appello di Moraglia a non esorcizzare o banalizzare la morte, anche se non esplicitato, è facilmente accostabile a una critica alla festa di Halloween di importazione anglosassone che sta prendendo sempre più piede e che rischia di far dimenticare il significato di Ognissanti e del giorno dedicato ai defunti e ai “cari estinti”.

«Si arriva alla morte tutti in modo differente e dipende da come abbiamo vissuto» continua «la morte non è una sorpresa, sicut vita mors ita, così come vivi così morirai. Perch noi confidiamo nella grazia del Signore, che ci accompagna con mani materne e paterne».