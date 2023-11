Dolo, al posto di Veneto City il mega polo logistico: 500 posti di lavoro ma centinaia di camion

«Se nell’ex area di Veneto City sorgerà un polo logistico di grandi dimensioni, è prioritario che il casello autostradale che ora si trova a Vetrego venga spostato a Roncoduro o in località Albarea». A chiederlo sono residenti ed esponenti politici dopo aver appreso dell’avvio della realizzazione dei cantieri nell’area un tempo destinata alla realizzazione di Veneto City, nel Comune di Dolo.

Dal Comune di Dolo intanto bocche cucite e solo un no comment. I cartelli per la partenza dei cantieri sono già stati apposti. Per ora si tratta di cantieri collegati al centro logistico della ditta Protea, ma il gestore dell’area sarà Unicomm Srl cioè una azienda della grande distribuzione vicentina.

Saranno costruiti capannoni logistici e attività che porteranno si stima dal Comune di Dolo, ben 500 nuovi posti di lavoro e l’area che si andrà ad occupare è di 140 mila metri quadrati (molti meno dei 700 mila previsti con l’accordo per Veneto City poi stralciato).

Nella delibera del Comune di Dolo approvata dalla giunta lo scorso luglio, collegata alla variante urbanistica si legge che: «Il progetto consiste in un nuovo complesso produttivo destinato ad attività di logistica, immagazzinamento e distribuzione di merci e prodotti di generi diversi, con opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto finalizzate a migliorare la viabilità di accesso all’area, opere di mitigazione idraulica consistenti in ampio bacino di laminazione in grado sia di soddisfare le esigenze idrauliche dell’intero comparto produttivo, sia di sanare le criticità idrauliche preesistenti a beneficio di tutte le aree circostanti l’ambito di intervento; nonché previsione di incremento occupazionale, stimato in circa 500 nuove assunzioni».

«È chiaro», spiega l’ex sindaco di Pianiga Federico Calzavara che sulla vicenda ha presentato una interpellanza, «che è importante a questo punto trovare una soluzione alla viabilità spostando l’attuale casello autostradale da Vetrego Marano dove si trova ora a Roncoduro o preferibilmente a Albarea evitando che i centri di Cazzago e Pianiga vengano invasi dal traffico». Dal Comune di Dolo con il vicesindaco Matteo Bellomo arriva un laconico: no comment.