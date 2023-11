Mamma di 41 anni morta all’improvviso, il marito: «Ditemi la verità su Vivian»

«Voglio solo sapere cosa è successo a mia moglie, che prima della scorsa settimana non aveva mai avuto seri problemi di salute». A lanciare questo appello assistito dal suo legale, l'avvocato Ermes Mozzato, è Richard Clins, 43 anni, cittadino liberiano marito di Vivian Obasohan di 41 anni, cittadina nigeriana, morta dopo essere stata dimessa la scorsa settimana dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Dolo.

La donna, che viveva in via Vecellio a Dolo, era mamma di 3 bambini uno di 8 anni, un altro di 6 e un bimbo di 10 mesi. Il marito ha presentato un esposto per fare chiarezza sull’accaduto.

«Faccio l’operaio metalmeccanico in una azienda della zona», racconta il marito, «risiedo in Italia da circa 20 anni. Venerdì scorso mio moglie, che era casalinga, accusava dei forti dolori alla schiena. I dolori non passavano e per questo nel pomeriggio di quella giornata abbiamo pensato di recarci al Pronto Soccorso di Dolo per capire cosa stava succedendo. Mia moglie ha riferito al medico dell'ospedale di aver un forte dolore alla schiena e anche un dolore alle gambe e alle braccia. Dopo dei controlli, però è stata dimessa e gli sono stati prescritti degli antidolorifici».

Tornata a casa, però, i problemi di salute della donna di 41 anni non sono diminuiti, anzi. Il marito si è accorto anche di un rigonfiamento del labbro e la donna ha anche chiesto di primo mattino di sabato di avere un massaggio perché i dolori alla schiena erano sempre più forti.

«Ad un certo punto», aggiunge il marito Richard Cleins , «mia moglie è crollata a terra svenuta, mentre la stavo accompagnando al bagno. Ho chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo quando ambulanza e l’auto medica sono arrivati nel giro di pochi minuti dall’ospedale di Dolo, non c’era più nulla da fare e hanno dovuto constatare il decesso».

Da qui la richiesta dell’uomo. «Vivian fino ad ora non aveva mai avuto problemi di salute di rilievo. Voglio solo capire cosa è successo. Come è potuto accadere che Vivian sia potuta morire in questo modo, in modo così repentino».

I funerali della donna non sono stati ancora fissati. Si attende infatti il via libera della magistratura che arriverà solo dopo l’autopsia sul corpo. Il marito della donna infatti con il suo avvocato Ermes Mozzato, ha provveduto anche alla nomina di un medico legale di fiducia, il dottor Roberto Rondinelli di Padova. Altri due medici saranno quelli nominati dalla magistratura e dall’azienda sanitaria Serenissima.

«Stiamo cercando», spiega il marito aiutato da colleghi e amici, «di far arrivare in Italia la mamma di Vivian in modo che possa essere d’aiuto a me e i miei figli in questo momento di difficoltà. Abbiamo già preso contatti con l’ambasciata nigeriana».

In questo momento comunque accanto alla famiglia colpita dal dolore ci sono tanti amici, colleghi di lavoro e anche vicini di casa che si sono stretti intorno all’uomo e ai figli per poterli aiutare visto il momento di necessità.