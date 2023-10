Venezia, via tutti i limiti ai taxi con licenza di altri Comuni. Aperto anche il Canal Grande

La Cassazione ha deciso, in via definitiva: il Comune di Venezia non ha diritto di porre limiti alla circolazione in Canal Grande dei taxi con noleggio di conducente e con licenza “rossa” concessa da altri Comuni.

In attesa di una norma che unifichi le competenze in materia di traffico acqueo e dell’Agenzia per la Laguna attesa da anni, si tratta dell’ennesimo “No” della giustizia civile alla possibilità dell’amministrazione di limitare il moto ondoso nei propri canali.

I giudici supremi hanno cancellato l’ordinanza dirigenziale 310/2006, che aveva istituito la Zona a Traffico Limitato in Canal Grande: non c’è una legge nazionale – scrivono – che autorizzi il Comune di Venezia a limitare il transito di imbarcazioni appartenenti alla stessa categoria (in questo caso, Ncc) sulla base dell’autorità che ha emesso la licenza. Niente più fasce orarie a transito ridotto per le imbarcazioni “foreste”, dunque: libertà di movimento in città per tutti gli Ncc, siano con licenza del Comune di Venezia o di altri della gronda.

La Cassazione ha accolto due ricorsi presentati per diverse coop e società di trasporto p dagli avvocati Michela Damadei, Jacopo Molina e Paolo Bettiol e respinto un ricorso uguale-e-contrario del Comune.

Per l’Avvocatura civica, «vietare l’accesso nel Canal Grande in determinate fasce orarie, nella sostanza, tutela la città lagunare dal moto ondoso e persegue le finalità di salvaguardia del patrimonio culturale paesaggistico e ambientale, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione».

Spiegazione che non ha convinto la Cassazione: «La potestà normativa comunale non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente», scrivono i giudici, «e deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato». Quindi, l’ordinanza 310/2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Venezia, anziché statuire sulle modalità di svolgimento del servizio Ncc, introduce limitazioni all’accesso alla Ztl per i natanti titolati da altri Comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di Venezia».

Al momento, sono 7 le imbarcazioni con “licenza rossa” che avranno libertà di movimento in città: erano il doppio pre-covid.